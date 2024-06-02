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Як уникнути перевантаження зі світлом у квартирі: поради спеціалістів

Україна, Неділя 02 червня 2024 13:17
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Як уникнути перевантаження зі світлом у квартирі: поради спеціалістів Фото: українцям дали поради, як не перевантажувати електрику у квартирі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через ворожі обстріли енергетична інфраструктура України зазнала значних пошкоджень. Виявляється, що кожен українець може допомогти енергосистемі впоратись із кризою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Збільшення споживання електроенергії у вашій оселі може призвести до відключень світла", - констатують енергетики.

Щоб уникнути цього, слід економити електрику, особливо вранці та ввечері з 7:00 до 11:00 і з 18:00 до 23:00.

Також для цього важливо не вмикати електроприлади одночасно. Наприклад, спочатку розігрійте їжу в мікрохвильовці, а потім увімкніть праску.

Крім цього, за можливості, перенесіть прання на денні або нічні години.

"Уникайте використання кондиціонерів та бойлерів для нагріву в пікові години вранці та ввечері", - радять спеціалісти.

Ситуація зі світлом в Україні

Після п'яти масованих атак по Україні, енергетики були змушені запровадити обмеження щодо світла не лише для промисловості, які діють 18 травня, а й графіки для населення.

При цьому, як раніше розповідав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення електроенергії в Україні навряд чи вводитимуть щодня. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі виникатиме періодами.

Наприклад, 23 травня обмеження діяли цілий день. Причиною цього стала хмарна погода, яка заважала роботі сонячних станцій.

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