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Как избежать перегрузки со светом в квартире: советы специалистов

Украина, Воскресенье 02 июня 2024 13:17
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Как избежать перегрузки со светом в квартире: советы специалистов Фото: украинцам дали советы, как не перегружать электрику в квартире (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за вражеских обстрелов энергетическая инфраструктура Украины получила значительные повреждения. Оказывается, каждый украинец может помочь энергосистеме справиться с кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

"Увеличение потребления электроэнергии в вашем доме может привести к отключениям света", - констатируют энергетики.

Чтобы избежать этого, следует экономить электричество, особенно утром и вечером с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Также для этого важно не включать электроприборы одновременно. Например, сначала разогрейте еду в микроволновке, а затем включите утюг.

Кроме этого, по возможности, перенесите стирку на дневные или ночные часы.

"Избегайте использования кондиционеров и бойлеров для нагрева в пиковые часы утром и вечером", - советуют специалисты.

Ситуация со светом в Украине

После пяти массированных атак по Украине, энергетики были вынуждены ввести ограничения по свету не только для промышленности, которые действуют 18 мая, но и графики для населения.

При этом, как ранее рассказывал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, отключения электроэнергии в Украине вряд ли будут вводить каждый день. По всей вероятности, дефицит в энергосистеме будет возникать периодами.

К примеру, 23 мая, ограничения действовали целый день. Причиной тому стала облачная погода, которая мешала работе солнечных станций.

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