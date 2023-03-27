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Як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії: план дій

Фото: якк українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українцям, які знайшли тимчасовий прихисток після 24 лютого 2022 року у Чехії, необхідно до 31 березня пройти процедуру продовження тимчасового захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Для цього першочергово слід пройти онлайн-реєстрацію та зарезервувати дату для особистого візиту у відділення МВС", - йдеться в повідомленні.

Під час реєстрації необхідно вказати:

• особисті дані;
• реєстрацію вашого місця проживання у Чехії;
• адресу та назву школи чи дитячого садка, де навчається дитина;
• підтвердити зв’язок з особою віком до 18 років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист.

"Після реєстрації та бронювання терміну ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня. Підтвердження реєстрації та місце й час візиту до відділення МВС буде надіслано на електронну пошту", - уточнили в відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці, які перебувають у Чехії, можуть обміняти свої посвідчення водія на нові в Празі.

Також ми писали про те, навіщо потрібна страховка при виїзді за кордон, і що вона покриває.

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