Як українцям продовжити тимчасовий захист у Чехії: план дій

Українцям, які знайшли тимчасовий прихисток після 24 лютого 2022 року у Чехії, необхідно до 31 березня пройти процедуру продовження тимчасового захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Для цього першочергово слід пройти онлайн-реєстрацію та зарезервувати дату для особистого візиту у відділення МВС", - йдеться в повідомленні. Під час реєстрації необхідно вказати: • особисті дані; • реєстрацію вашого місця проживання у Чехії; • адресу та назву школи чи дитячого садка, де навчається дитина; • підтвердити зв’язок з особою віком до 18 років, за яку ви продовжуєте тимчасовий захист. "Після реєстрації та бронювання терміну ваш тимчасовий захист буде продовжено до 30 вересня. Підтвердження реєстрації та місце й час візиту до відділення МВС буде надіслано на електронну пошту", - уточнили в відомстві.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що українці, які перебувають у Чехії, можуть обміняти свої посвідчення водія на нові в Празі.

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