Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: план действий

Украинцам, нашедшим временное убежище после 24 февраля 2022 года в Чехии, необходимо до 31 марта пройти процедуру продления временной защиты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
"Для этого в первую очередь следует пройти онлайн-регистрацию и зарезервировать дату для личного визита в отделение МВД", - говорится в сообщении.
При регистрации необходимо указать:
• личные данные;
• регистрацию вашего места жительства в Чехии;
• адрес и название школы или детского сада, где учится ребенок;
• подтвердить связь с лицом до 18 лет, за которое вы продолжаете временную защиту.
"После регистрации и бронирования срока ваша временная защита будет продлена до 30 сентября. Подтверждение регистрации и место и время визита в отделение МВД будут отправлены на электронную почту", - уточнили в ведомстве.
Ранее РБК-Украина сообщало, что украинцы, которые находятся в Чехии, могут обменять свои водительские удостоверения на новые в Праге.
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