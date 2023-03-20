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Як обміняти посвідчення водія України за кордоном: перелік країн та інструкція

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Україна, Понеділок 20 березня 2023 00:48
Як обміняти посвідчення водія України за кордоном: перелік країн та інструкція Фото: як обміняти посвідчення водія України на нове за кордоном (beesafe pl)
Автор: Наталія Гурковська

Українці, які перебувають у Польщі, Словаччині, Чехії або Туреччині, можуть обміняти свої водійські посвідчення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Обмін актуальний, якщо відбулась зміна анкетних даних водія, сплив термін дії посвідчення або документ був серйозно пошкоджений. У такому разі необхідно звернутися до відокремлених підрозділів ДП "Документ", - йдеться в повідомленні.

Польща

  • Варшава: 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх);
  • Краків: 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
  • Гданськ: 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Вроцлав: 51-117, Tarczyński Arena.

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу - з 10:00 до 15:30.

Чехія

  • Прага: 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу - з 09:00 до 14:45.

Словаччина

  • Братислава: 821 09, Mlynské nivy 5A (-1 поверх, територія автовокзалу).

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 09:00 до 16:00, у суботу - з 09:00 до 14:45.

Туреччина

  • Стамбул: 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ "Аеропорт").

Обміняти посвідчення водія можна з вівторка по п’ятницю з 10:00 до 17:00, у суботу - з 10:00 до 15:30.

Для обміну посвідчення необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт громадянина України або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;
  • довідку платника податків;
  • наявне посвідчення водія, яке підлягає обміну;
  • документ, що підтверджує зміну особистих даних (у разі такої зміни).

При цьому:

  • обслуговування можливе як за попереднім записом, так і в порядку живої черги;
  • оплата за послугу здійснюється на місці - за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, навіщо потрібна страховка при виїзді за кордон, і що вона покриває.

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