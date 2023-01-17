Как украинцам продлить временную защиту в Чехии: подробности

Фото: украинские беженцы в Чехии могут оформить временную защиту в краевых центрах или МВД (GettyImage)

В Минреинтеграции объяснили, как выехавшим в Чешскую Республику украинским беженцам встать на учет в органах власти для временной защиты или как продлить этот статус.