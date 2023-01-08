Як українцям оформити пенсію за кордоном: пояснення

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Як зазначає Мінреінтеграції, для цього потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Потім ознайомитися з інформацію на екрані, перейти за посиланням "Вхід".
Далі слід увійти до особистого кабінету, що можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого виконати такі кроки:
Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій - заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".
"Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб", - зазначається у поясненні Мінінтеграції.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що у Мінсоцполітики знайдуть ресурси для індексації пенсій в березні. Однак наразі невідомо, на скільки.
Нагадаємо, з 1 січня 2023 в Україні змінилися вимоги до стажу для виходу на пенсію. Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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