Як українцям оформити пенсію за кордоном: пояснення

Українці, які виїхали за кордон та досягли там пенсійного віку, можуть оформити пенсію дистанційно за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як зазначає Мінреінтеграції, для цього потрібно зайти на вебпортал електронних послуг ПФУ та вибрати вкладку "Заява про призначення пенсії". Потім ознайомитися з інформацію на екрані, перейти за посиланням "Вхід".

Далі слід увійти до особистого кабінету, що можна зробити за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), після чого виконати такі кроки:

Крок 1: у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" оберіть вкладку "Заява на призначення пенсії". Погодьтеся на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Далі оберіть "Продовжити" та вид пенсії, наприклад "Пенсія за віком".

Крок 2: заповніть анкету та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних.

Крок 3: прикріпіть скан-копії документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після цих етапів на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби внесені до заяви дані можна відредагувати. Завершення всіх операцій - заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки "Підписати та відправити до ПФУ".

"Про стан обробки заяви та ухвалене рішення щодо призначення пенсії, Фонд повідомить вас в обраний вами спосіб", - зазначається у поясненні Мінінтеграції.