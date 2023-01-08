Как украинцам оформить пенсию за границей: объяснение

Украинцы, выехавшие за границу и достигшие там пенсионного возраста, могут оформить пенсию дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечает Минреинтеграции, для этого нужно зайти на веб-портал электронных услуг ПФУ и выбрать вкладку "Заявление о назначении пенсии". Затем ознакомиться с информацией на экране, перейти по ссылке "Вход".

Далее следует войти в личный кабинет, что можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), после чего выполнить следующие шаги:

Шаг 1: В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление на назначение пенсии". Согласитесь на дистанционное информирование, выбрав способ получения сообщений об обработке заявления. Далее выберите "Продолжить" и вид пенсии, например "Пенсия по возрасту".

Шаг 2: заполните анкету и согласитесь на передачу и обработку своих персональных данных.

Шаг 3: прикрепите скан-копии документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.

После этого на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости, внесенные в заявление данные можно отредактировать. Завершение всех операций - заявление подписывается с помощью КЭП и отправляется в ПФУ нажатием кнопки "Подписать и отправить в ПФУ".

"О состоянии обработки заявления и принятом решении о назначении пенсии Фонд уведомит вас выбранным вами способом", - отмечается в объяснении Мининтеграции.