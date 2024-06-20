Як українцям у Польщі надаватимуть PESEL з 1 липня: все, що треба знати про зміни

Поправка до закону про допомогу біженцям у Польщі почне діяти з 1 липня. Вона також регламентує зміни у присвоєнні номерів PESEL для українців.
РБК-Україна розповідає, що зміниться у процедурі отримання PESEL UKR.
PESEL UKR - це цифровий ідентифікаційний номер, який використовується для осіб, що проживають на території Польщі. Його отримання для українських біженців не є обов'язковим, втім він надає ряд переваг.
Що зміниться для українців:
PESEL UKR - один із найважливіших документів для українців у Польщі. Він надає право на:
Якщо українець виїжджає з Польщі на більш як 30 днів, то його тимчасовий статус скасовується. Його можна буде відновити після повернення, але це вже відбувається на розсуд урядовця.
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Під час підготовки публікації використали матеріали: Univerpl.com.ua та Yavp.pl.
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