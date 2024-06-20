Как украинцам в Польше будут предоставлять PESEL с 1 июля: все, что нужно знать об изменениях

Поправка к закону о помощи беженцам в Польше начнет действовать с 1 июля. Она также регламентирует изменения в присвоении номеров PESEL для украинцев.
РБК-Украина рассказывает, что изменится в процедуре получения PESEL UKR.
PESEL UKR - это цифровой идентификационный номер, который используется для лиц, проживающих на территории Польши. Его получение для украинских беженцев не обязательно, но он предоставляет ряд преимуществ.
Что изменится для украинцев:
PESEL UKR - один из важнейших документов для украинцев в Польше. Он дает право на:
Если украинец выезжает из Польши на более, чем 30 дней, то его временный статус отменяется. Его можно будет восстановить по возвращении, но это уже происходит по усмотрению чиновника.
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При подготовке публикации были использованы материалы: Univerpl.com.ua и Yavp.pl.
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