Як змінилось ставлення поляків до українських біженців: нове дослідження

У Польщі зростає кількість людей, які негативно ставляться до українських біженців. Такі результати показало нове дослідження UW та AEH.

Які результати дослідження

Дослідження "Соціальне сприйняття біженців з України, мігрантів і дій польської та української держав" провели під керівництвом д-ра Роберта Станішевського з Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у Варшаві. Це вже восьме видання дослідження, яке проводиться з 2022 року.

Результати показали, що поляки негативніше сприймають мігрантів з польсько-білоруського кордону, ніж біженців з України, втім решта даних невтішні.

82% опитаних підтримують можливість українських дітей ходити до школи. Половина респондентів вважає, що українські діти мають вивчати у польську програму, натомість 40% - підтримує новий варіант програми (з укр. історією та мовою, які планує запровадити польський Уряд з нового року, щоб заохотити дітей ходити у місцеві школи).

Чому ставлення поляків погіршується

Аналіз відповідей на відкриті питання показує, що найчастіше полякам не подобається "вимогливість" українців, які начебто мають "претензії на соціальні виплати", "бажання мати такі ж права, як поляки", "все безкоштовно" і "не мають вдячності за допомогу".

Доктор Станішевський також зауважив, що все більше людей почали помічати відмінності між націями. Опитані вказали на "східну ментальність, радянську культуру" українців, яка виявляється у відсутності турботи про загальне благо.

Результати дослідження (фото: Rzeczpospolita)

Який відсоток поляків вважає, що треба допомагати українцям

Дослідження показало, що лише 31% опитаних вважають, що Польща обов’язково має допомогти Україні (у січні 2023 року цей показник становив 62%). 43% зазначили, що "радше помагати". Натомість 19% виступили проти допомоги, а 72% респондентів відповіли, що попри війну з Росією, Польща має дбати насамперед про власні інтереси. 15% висловили протилежну думку.

Також за два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які вважають, що Польща не повинна надавати Україні додаткову підтримку. Лише 7% респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом Володимиром Зеленським, 18% - однозначно негативно.

Зараз 17% поляків погоджуються приймати біженців з України з можливістю поселення (понад рік тому так вважали 37%). 61% опитаних хочуть, щоб українці повернулися додому після війни. 23% не проти, щоб українські біженці залишились у Польщі.

Зазначається, що у повторних дослідженнях одне не змінюється - неприйняття соціальних благ. 95% поляків вважають, що обсяг допомоги має бути зменшений. Проти надання пільги 800+ українським дітям виступає 62%. З наступного року ця допомога виплачуватиметься лише дітям, які навчатимуться у польських школах. Це означає, що майже 75 000 українських дітей можуть втратити допомогу.