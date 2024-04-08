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Чи зарахують період захисту у Чехії для посвідки на постійне проживання: пояснення

Чехія, Прага, Понеділок 08 квітня 2024 16:40
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Чи зарахують період захисту у Чехії для посвідки на постійне проживання: пояснення Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Частина українських біженців у Чехії планують залишитися у цій країні надовго. Багатьох цікавить, чи зараховуватиметься період тимчасового захисту для отримання посвідки на постійне проживання.

Це питання пояснило МВС Чехії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

У законі про перебуванні іноземців визначено, що для отримання посвідки на постійне проживання враховують періоди, коли людина перебувала у країні з такими документами:

  • дозвіл на довготривале перебування (з метою працевлаштування, возз’єднання родини, навчання);
  • міжнародний захист;
  • сині картки.

У МВС Чехії підтвердили, що для отримання посвідки на постійне проживання враховуватиметься і тимчасовий захист. Проте час перебування рахуватимуть наполовину. Тобто проживання у Чехії упродовж 12 місяців із тимчасовим захистом буде зараховане як 6 місяців до тривалості безперервного перебування.

Постійне проживання (чеською trvalý pobyt) – це один із дозволів для іноземців із країн, що не входять до ЄС. Постійне місце проживання дає право проживати в Чехії незалежно від мети перебування, тобто, без дозволу на роботу, навчання чи возз'єднання із сім'єю.

Посвідка на постійне проживання дає право на громадське медичне страхування, отримання пенсії та соціальних виплат, доступ до ринку праці, право на кредити в банку.

Ті, хто мають дозвіл на довготривале перебування, повинні оплачвати комерційне медичне страхування та не мають доступу до соціальних виплат.

Нагадаємо, ми писали, які права матимуть українці після зміни статусу у Чехії на довготривалий тип перебування.

Також ми розповідали, що у Чехії готують умови для українців, які захочуть залишитися у країні. Одним із критеріїв буде економічна самодостатність.

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