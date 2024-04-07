Зміна статусу проживання для біженців у Чехії: які права матимуть українці

Днями чеське МВС оприлюднило пропозицію змін до законодавства Lex Ukrajina, за якими українці з тимчасовим захистом зможуть отримати у Чехії дозвіл на довготривале проживання. Умовою такого переходу буде економічна самодостатність.

Що передбачає довготривалий тип проживання та які права матимуть українці, РБК-Україна розповідає з посиланням на proukrainu.blesk.cz .

Які умови зміни статусу для біженців пропонують в чеському уряді

В МВС Чехії повідомили, що українські біженці зможуть відмовитися від тимчасового захисту й отримати довготривалі документи в Чехії. Такі зміни пропонують внести до закону Lex Ukrajina.

Подальше перебування українських біженців після закінчення дії Директиви про тимчасовий захист у 2025 року обговорюють на рівні ЄС. Найбільш ймовірний варіант, що дію захисту продовжать. Деякі країни розглядають перехід українців із тимчасового захисту на стандартні дозволи на довготривале проживання. Це пов'язано із тим, що війна триває і значна частина людей інтегрувалися на ринок праці та суспільне життя.

У новому Lex Ukrajina 7 влада Чехії пропонує розширити можливості легалізації перебування для людей із України. Біженці зможуть добровільно перейти на спеціальний довготривалий тип проживання. Ті, хто не захоче отримувати новий статус або не відповідатиме умовам, зможуть залишитися із тимчасовим захистом. Оформити стандартні дозволи на довготривале проживання зможуть економічно незалежні біженці – тобто, ті, хто матимуть де і за що жити і не залежатимуть від державної допомоги.

"Інститут тимчасового захисту для українських біженців працюватиме й надалі. Дехто з них хоче залишитися в Чехії довготривало й мати ясну перспективу. Тому ми пропонуємо економічно активним біженцям з України можливість отримати довготривалий тип проживання подібний до того, який мають інші іноземців з країн, що не входять до ЄС", – пояснив міністр внутрішніх справ Віт Ракушан.

Фото: Українці у Чехії (gettyimages.com)

За словами директорки Департаменту притулку та міграційної політики МВС Чехії (OAMP) Павли Новотної таке рішення ухвалили насамперед на основі порад української спільноти в Чехії, яка наголошувала на тому, що існує такий запит від біженців.

Цей законопроект поки перебуває на стадії обговорення та розглядатиметься, як тільки буде рішення на рівні ЄС.

На що українці матимуть право у рамках довготривалого типу проживання

У рамках довготривалого типу проживання передбачено:

вільний доступ до ринку праці;

не треба проходити адаптаційно-інтеграційний курс, як іншим іноземцям;

біометрична картка замість візової наліпки;

доступне лише комерційне медичне страхування, якщо біженець не працевлаштований (діти залишаються у системі VZP);

оформляти довготривале проживання повинні будуть всі члени родини (наприклад, не може оформити тільки мама, а дитина залишитися з тимчасовим захистом);

біженці, що оформили довготривале проживання, зможуть зареєструвати транспортний засіб на себе.

Умови отримання спеціального типу проживання:

необхідно перебувати у Чехії мінімум 2 роки;

треба мати закордонний паспорт;

документ про фінансове забезпечення для перебування на території Чехії;

документ про місце проживання на території Чехії;

довідка про несудимість;

обов'язкове відвідування школи в Чехії для дітей.

Фото: Зміна статусу буде добровільною (gettyimages.com)

Коли можна буде оформити довготривале проживання

Як повідомляють у МВС, Lex Ukrajina 7 може набути чинності на початку 2025 року. Спочатку всі біженці продовжать тимчасовий захист після 2025 року, а потім ті, хто відповідатиме умовам і матиме бажання, зможуть перейти на довготривале перебування.

Продовження тимчасового захисту після 2025 року буде таким самим, як і 2024 року. Першим етапом буде онлайн-реєстрація, а потім та візит до МВС для отримання візової наліпки.

Процедура отримання спеціального типу проживання буде схожою:

OAMP у випадку з українцями не використовуватиме принцип індивідуального вирішення кожної заявки;

МВС Чехії збиратиме всю інформацію та перевірятиме на відповідність умов для отримання довготривалого проживання;

українці зможуть перевірити, чи відповідають умовам, на сторінках МВС.

Терміни, умови та процедуру надання спеціального довготривалого типу перебування ще обговорюють і можуть вносити зміни.

Урядовці вирішують, на який час видавати спеціальний довготривалий тип проживання – на 2 чи на 5 років. Цей термін зараховуватиметься для отримання дозволу на постійне проживання у Чехії.