Как украинцы смогут перейти на специальный тип проживания в Чехии: условия

В Чехии был подготовлен законопроект о дальнейшем пребывании украинских беженцев в стране. МВД предлагает предоставлять людям с временной защитой специальный тип долгосрочного проживания.

Какие будут условия получения нового статуса и когда это станет возможным, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz .

В новом законе Lex Ukrajina 7 чешское правительство предлагает расширить возможности легального пребывания для беженцев из Украины. Предполагается, что украинцы смогут подавать заявления на получение вида на длительное проживание.

"Институт временной защиты для украинских беженцев будет работать и в дальнейшем. Некоторые из них хотят остаться в Чехии надолго и иметь ясную перспективу. Поэтому мы предлагаем экономически активным беженцам из Украины возможность получить долговременный тип проживания подобный тому, который имеют другие иностранцы из стран, которые не имеют входят в ЕС", – объяснил министр внутренних дел Вит Ракушан.

Как пояснили в Департаменте убежища и миграционной политики МВД Чехии (OAMP), решение было принято на основе советов украинского сообщества в Чехии в связи с таким запросом от беженцев. Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения.

Среди условий получения специального длительного типа обитания будут следующие:

действительный загранпаспорт;

справка о несудимости;

документ о финансовом обеспечении для пребывания на территории Чехии;

документ об обеспеченном месте жительства на территории Чехии;

независимость от социальной системы в Чехии;

отсутствие долгов за социальное и медицинское страхование;

непрерывное пребывание в Чехии с визой временной защиты минимум 2 года;

обязательным условием для детей будет посещение школы в Чехии.

Ожидается, что Lex Ukrajina 7 вступит в силу с 2025 года. Процедура перехода на новый тип проживания будет подобна продлению временной защиты. Длительный тип проживания будет предоставляться на 2 или 5 лет. Этот период будет учитываться ко времени проживания, необходимого для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии.