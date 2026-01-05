Як українці ставляться до проведення виборів під час війни? Результати опитування

Більшість українців, понад 59% опитаних, впевнені, що вибори можливі лише після повного завершення війни та після укладання мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
За даними результатів опитування, лише 10% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню, у вересні цей показник становив 11%.
Також у разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 23% підтримують проведення виборів. За даними аналітиків, є тенденція до зростання показника, протягом року з березня до грудня цей показник зріс з 9% до 23%.
Разом з цим більшість – 59% – продовжують наполягати, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Цікаво, що у вересні вибори після завершення бойових дій підтримували 63% опитаних.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що готовий ініціювати проведення виборів за умови підтримки з боку Сполучених Штатів та європейських партнерів.
Ця заява прозвучала на фоні висловлювань президента США Дональда Трампа щодо необхідності президентських виборів в Україні, а також положень проекту мирного плану, який передбачає їх проведення після підписання відповідної угоди.
Також Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням підготувати необхідні законодавчі зміни. 22 грудня у парламенті була сформована робоча група, яка має опрацювати питання можливості проведення виборів в умовах воєнного стану. Голова ВР Руслан Стефанчук підкреслив, що відповідний закон буде одноразовим.
Докладніше - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".