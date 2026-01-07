Як українці ставляться до політики Трампа: результати опитування

"Переважна більшість українців – 74% – продовжують вважати, що для України погано, що Дональд Трамп є президентом США", - йдеться у результатах опитування КМІС.

При цьому у травні-червні так вважали 72%, тобто за останні 6 місяців ситуація майже не змінилася.

При цьому, 14% опитаних українців вважають, що для України добре, що Трамп є президентом Сполучених Штатів, раніше було 16%.

Опитування КМІС проводилось у всіх регіонах України, у ньому взяли участь 1001 респондент. Опитування проводилося з дорослими громадянами України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.