Общество Образование Деньги Изменения

Как украинцы относятся к политике Трампа: результаты опроса: результаты опроса

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Большинство украинцев, а именно 74% опрошенных, продолжают негативно относиться к политике президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты опроса КМИС.

"Подавляющее большинство украинцев - 74% - продолжают считать, что для Украины плохо, что Дональд Трамп является президентом США", - говорится в результатах опроса КМИС.

При этом в мае-июне так считали 72%, то есть за последние 6 месяцев ситуация почти не изменилась.

При этом, 14% опрошенных украинцев считают, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом Соединенных Штатов, ранее было 16%.

Опрос КМИС проводился во всех регионах Украины, в нем приняли участие 1001 респондент. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

 

Как менялся рейтинг Трампа в Украине

По данным предыдущего опроса КМИС, который проводился в июне прошлого года, действия Дональда Трампа привели к тому, что отношение украинцев к руководству США резко ухудшилось. В отличие от Европы эту страну уже не считают надежным союзником.

По состоянию на май-начало июня 2025 года 72% украинцев считали, что политика Трампа вредит Украине. Положительное отношение осталось у 16% респондентов.

При этом, если в декабре 2024 года более половины (54%) украинцев имели оптимистичные ожидания относительно Дональда Трампа, то уже в марте 2025 года 73% считали, что для Украины это плохо, что он является президентом США, а 19% - хорошо.

Дональд ТрампКМИССоединенные Штаты Америки