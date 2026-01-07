Как украинцы относятся к политике Трампа: результаты опроса: результаты опроса

"Подавляющее большинство украинцев - 74% - продолжают считать, что для Украины плохо, что Дональд Трамп является президентом США", - говорится в результатах опроса КМИС.

При этом в мае-июне так считали 72%, то есть за последние 6 месяцев ситуация почти не изменилась.

При этом, 14% опрошенных украинцев считают, что для Украины хорошо, что Трамп является президентом Соединенных Штатов, ранее было 16%.

Опрос КМИС проводился во всех регионах Украины, в нем приняли участие 1001 респондент. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.