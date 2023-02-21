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Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

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Україна, Вівторок 21 лютого 2023 11:32
Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування Фото: під час війни зазнали фінансових втрат дві третини українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Оцінюючи фінансову ситуацію за підсумками 2022 року, дві третини (63%) українців фіксують погіршення свого матеріального становища, третина (32%) - відсутність змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лише 4% респондентів повідомили про покращення становища.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

Одночасно, у майже 40% (проти 14% наприкінці 2021 року) відбулося зростання впевненості у майбутньому.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

Війна призвела до втрати роботи не менш як для третини працездатного населення, особливо складна ситуація для переселенців й мешканців зон бойових дій: половина з них втратили свою роботу.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

Навіть з тих, хто зміг продовжити працювати під час війни, все одно половина зазнали зменшення заробітної плати.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

Найскладніша ситуація з роботою була у перші місяці війни, надалі люди почали повертатись до роботи.

Як українці оцінюють свій фінансовий стан під час війни: дані опитування

Опитування було проведене 6-7 лютого 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, одразу після початку війни, у березні 2022 року, не працювали 53% українців.

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