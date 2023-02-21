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Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 11:32
Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса Фото: во время войны понесли финансовые потери две трети украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оценивая финансовую ситуацию по итогам 2022 года, две трети (63%) украинцев фиксируют ухудшение своего материального положения, треть (32%) - отсутствие изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Только 4% респондентов сообщили об улучшении положения.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Одновременно почти в 40% (против 14% в конце 2021 года) произошел рост уверенности в будущем.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Война привела к потере работы не менее трети трудоспособного населения, особенно сложная ситуация для переселенцев и жителей зон боевых действий: половина из них потеряла свою работу.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Даже из тех, кто смог продолжить работать во время войны, все равно половина испытала уменьшение заработной платы.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Самая сложная ситуация была в первые месяцы войны, в дальнейшем люди начали возвращаться к работе.

Как украинцы оценивают свое финансовое состояние во время войны: данные опроса

Опрос был проведен 6-7 февраля 2023 года среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, сразу после начала войны, в марте 2022 года, не работали 53% украинцев.

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