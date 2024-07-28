Як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування: умови

Хто зможе отримати спеціальний дозвіл на проживання

Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP) може отримати людина з тимчасовим захистом, яка виявить відповідний інтерес під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Тоді її внесуть до непублічного списку заявників.

Отримати новий статус зможуть біженці, які відповідають вимогам:

безперервне перебування на підставі тимчасового захисту строком більше 2 років (не поширюється на біженців до 18 років);

несудимість (не поширюється на осіб молодших 15 років);

економічна незалежність (в урядовій постанові буде зазначений розмір необхідного доходу та період, який буде враховуватися);

незалежність від отримання гуманітарної допомоги;

відсутність заборгованості за медичне страхування;

забезпечення власного житла;

дійсний закордонний паспорт;

дотримання обов’язку відвідувати школу в Чехії для дітей віком від 6 до 14 років.

Виявлення інтересу буде дійсним протягом одного року. Якщо на момент реєстрації біженці не відповідають умовам, але виконають їх протягом року, то їм треба виявити інтерес вже під час реєстрації для продовження тимчасового захисту.

Всі умови (крім закордонного паспорта) МВС Чехії перевірить на підставі даних з державних реєстрів. Тому біженцям не доведеться подавати жодних документів самостійно.

Фото: Біженці зможуть подати заявки на новий статус (gettyimages.com)

Інтерес на довгострокове перебування мають виявити усі члени сім'ї

Подружжя та неповнолітні діти з тимчасовим захистом повинні усі разом виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування.

"Не можна, наприклад, щоб інтерес виявили лише батьки, а їхні неповнолітні діти – ні. Для спільного виявлення інтересу вони також можуть додати інших осіб, яких можна вважати частиною спільного домогосподарства", - попереджають на сторінці МВС.

До осіб, які мають обов’язок спільно виявити інтерес належать:

подружжя (зареєстровані партнери або уповноважені представники неповнолітніх дітей, які й самі мають тимчасовий захист),

їхні неповнолітні діти (неповнолітні діти, інтереси яких вони мають право представляти).

До спільного домогосподарства та виявлення інтересу вони також можуть за бажанням додати:

своїх повнолітніх дітей, що знаходяться у них на утриманні;

своїх батьків старших 65 років;

своїх батьків незалежно від віку, які не в змозі самі про себе дбати через стан здоров’я.

До спільного домогосподарства не належать:

інші особи, які проживають за тією самою адресою;

партнер або партнерка, з яким/якою не перебувають у зареєстрованих стосунках;

особи без тимчасового захисту;

Економічна незалежність буде розглядатися лише в межах спільного домогосподарства.

Фото: Мітинг на підтимку України у Чехії (gettyimages.com)

Які можливості надає спеціальний дозвіл на довгострокове перебування

Українці, які отримають спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, матимуть такі переваги:

стандартний статус перебування відповідно до закону про перебування іноземців терміном на 5 років;

вільний доступ до ринку праці.

Це статус накладає такі наступні обов’язки:

за кожну видану картку ZDP треба сплачувати адміністративний збір у розмірі 2 500 чеських крон, для осіб молодших 15 років – 1 000 чеських крон;

обов’язок оплачувати медичне страхування за себе та осіб молодших 18 років;

особи із ZDP не мають права на нестрахові соціальні виплати (допомога на житло, позачергова негайна допомога, допомога по догляду за дитиною, виплати на дітей та ін.) та на присвоєння персонального ідентифікаційного номера.

Особи зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування будуть мати право подати заяву на:

дозвіл на перебування з метою спільного проживання сім’ї на території Чехії;

дозвіл на перебування з метою навчання;

дозвіл на перебування з метою науково-дослідної роботи;

синю карту.

Через 5 років безперервного перебування на території Чехії люди із ZDP зможуть подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання. Строк перебування за спеціальним дозволом на довгострокове перебування зараховується повністю. Попередній дозвіл на перебування на підставі тимчасового захисту зараховується як половина.