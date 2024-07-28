Як українським біженцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування: умови

На початку 2025 року українські біженці у Чехії зможуть подати заявку на отримання спеціального дозволу на довгострокове перебування. Це треба зробити під час реєстрації на продовження захисту.
Які умови отримання нового статусу та які його переваги, РБК-Україна розповідає з посиланням на офіційний портал для іноземців у Чехії.
Спеціальний дозвіл на довгострокове перебування (ZDP) може отримати людина з тимчасовим захистом, яка виявить відповідний інтерес під час онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту. Тоді її внесуть до непублічного списку заявників.
Отримати новий статус зможуть біженці, які відповідають вимогам:
Виявлення інтересу буде дійсним протягом одного року. Якщо на момент реєстрації біженці не відповідають умовам, але виконають їх протягом року, то їм треба виявити інтерес вже під час реєстрації для продовження тимчасового захисту.
Всі умови (крім закордонного паспорта) МВС Чехії перевірить на підставі даних з державних реєстрів. Тому біженцям не доведеться подавати жодних документів самостійно.
Фото: Біженці зможуть подати заявки на новий статус (gettyimages.com)
Подружжя та неповнолітні діти з тимчасовим захистом повинні усі разом виявити інтерес в отриманні спеціального дозволу на довгострокове перебування.
"Не можна, наприклад, щоб інтерес виявили лише батьки, а їхні неповнолітні діти – ні. Для спільного виявлення інтересу вони також можуть додати інших осіб, яких можна вважати частиною спільного домогосподарства", - попереджають на сторінці МВС.
До осіб, які мають обов’язок спільно виявити інтерес належать:
До спільного домогосподарства та виявлення інтересу вони також можуть за бажанням додати:
До спільного домогосподарства не належать:
Економічна незалежність буде розглядатися лише в межах спільного домогосподарства.
Фото: Мітинг на підтимку України у Чехії (gettyimages.com)
Українці, які отримають спеціальний дозвіл на довгострокове перебування, матимуть такі переваги:
Це статус накладає такі наступні обов’язки:
Особи зі спеціальним дозволом на довгострокове перебування будуть мати право подати заяву на:
Через 5 років безперервного перебування на території Чехії люди із ZDP зможуть подати заяву на отримання дозволу на постійне проживання. Строк перебування за спеціальним дозволом на довгострокове перебування зараховується повністю. Попередній дозвіл на перебування на підставі тимчасового захисту зараховується як половина.
Нагадаємо, ми писали, що все менше українських біженців у Чехії хочуть повернутися додому.
Також ми повідомляли, що у Чехії збільшують виплати українським біженцям.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.