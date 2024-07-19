У Чехії збільшують виплати українським біженцям: які будуть суми

Такий крок пов'язаний зі зміною правил надання безкоштовного житла з 1 вересня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ukraina.radio.cz .

Які будуть суми нових виплат

Гуманітарна допомога біженцям складається із виплат на житло та проживання. За рішенням уряду, витрати на житло зростуть до 6000 крон (237 євро) на місяць для вразливих категорій та до 4000 крон (58 євро) – для всіх інших. Для нарахування допомоги в одному домогосподарстві й надалі будуть враховуватися до п'яти осіб.Важливою зміною є те, що більше суми виплат не відрізнятимуться в залежності від того, чи внесене житло, де живуть біженці, до спеціального реєстру, чи ні. Досі ці виплати відрізнялися.

На гуманітарну допомогу зможуть претендувати тільки домогосподарства біженців, у яких доходи не перевищують прожиткового мінімуму та витрат на житло, які розрахувало Мінпраці. Гуманітарна допомога становить різницю між цією сумою та доходами родини.

Фото: Виплати збільшать до 237 євро для вразливих категорій (gettyimages.com)

Які зміни будуть у Чехії для українців з 1 вересня

До 1 вересня 2024 року у Чехії діють такі правила надання безплатного житла:

150 днів – для більшості людей зі статусом тимчасового захисту;

безстроково – для вразливих категорій: дітей і підлітків до 18 років, студентів, вагітних жінок, літні людей віком понад 65 років, людей із інвалідністю, осіб, що доглядають за ними, чи осіб, що доглядають за дітьми до 6 років.

Із 1 вересня час, на який надаватимуть безкоштовне житло, скоротять до 90 днів. Ця норма стосуватиметься всіх без винятку біженців, включаючи вразливі категорії. Ті, хто використав 90 днів у безкоштовному житлі до вересня, повинні будуть виселитися або оплачувати своє проживання.

Зі зміною цих правил не згодні профспілки, консорціум 17 організацій, які працюють із мігрантами, громадський захисник прав людини в Чехії. Серед причин критики змін – високі ризики залишитися без даху над головою для тих, хто не може працювати і не має права на гуманітарну допомогу. Омбудсмен застерігає, що українцям загрожує нелегальне працевлаштування, експлуатація чи вимушене повернення до України.