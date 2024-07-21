Все менше українських біженців у Чехії хочуть повернутися додому: опитування
Українські біженці у Чехії все більше інтегруються. За два роки війни частка тих, хто хоче повернутися до України, невпинно зменшується.
Яка ситуація українських біженців у Чехії, РБК-Україна розповідає з посиланням на Європейський сайт з інтеграції.
Карлів університет у Празі нещодавно представив результати дослідження щодо ситуації українських біженців у Чехії. Опитування проводилося у співпраці із неурядовою організацією "Слово 21" за підтримки УВКБ ООН у Чехії.
Дослідження було присвячене присвячений трьом ключовим темам: працевлаштуванню, знанню чеської мови та намірам повернутися в Україну.
Зазначається, що результати цього опитування підтверджуються й висновками інших досліджень. Зокрема, порівнюються дані, отримані дослідниками PAQ Research у звіті "Інтеграція українських біженців: 2 роки потому та перспективи на 2024+".
Обидва дослідження вказують на покращення знання чеської мови серед біженців. Зокрема, за результатами дослідження науковців університету, краще стали спілкуатися чеською мовою 32% опитаних (у 2023 році) порівняно із 9% (у 2022 році). У дослідженні PAQ Research простежується така сама тенденція вичення мови біженцями – з 16% до 47%.
Зросла й економічна активність біженців із України. Обидва дослідження показують, що три чверті економічно активних українців мали роботу в другій половині 2023 року.
Хоча більшість працюють на посадах, які не відповідають їхньому рівню кваліфікації, і в поганих умовах. Біженці часто стикаються з нестабільними умовами праці та несправедливою практикою агентств із працевлаштування, що вказує на велику кількість випадків нелегальної зайнятості.
Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)
Водночас частка тих, хто хоче повернутися до України, зменшується. За результатами опитування дослідників із університету, за рік намір повернутися додому з 75% зменшився до 50%. У PAQ Research показники зниження – з 51% до 37%, але це пояснюється різними формулюваннями запитань.
За результатами дослідження, українські біженці надають перевагу спілкуванню у своїй громаді. Плани щодо повернення в Україну залишаються центральною темою.
Нагадаємо, ми писали, що у Чехії збільшують виплати українським біженцям.
Також ми розповідали, що українські біженці масово їдуть до трьох країн ЄС. Серед них – Чехія, яка з вересня змінить умови допомоги із проживанням.
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