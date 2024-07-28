Как украинским беженцам в Чехии получить разрешение на долгосрочное пребывание: условия

В начале 2025 года украинские беженцы в Чехии смогут подать заявку на получение специального разрешения на долгосрочное пребывание. Это нужно сделать при регистрации на продление защиты.
Какие условия получения нового статуса и его преимущества, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на официальный портал для иностранцев в Чехии.
Специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP) может получить человек со временной защитой, который проявит интерес во время онлайн-регистрации для продления временной защиты. Тогда его внесут в непубличный список заявителей.
Получить новый статус смогут беженцы, отвечающие требованиям:
Выявление интереса будет действительным в течение одного года. Если на момент регистрации беженцы не отвечают условиям, но выполнят их в течение года, то им нужно проявить интерес уже при регистрации для продления временной защиты.
Все условия (кроме загранпаспорта) МВД Чехии проверит на основании данных из государственных реестров. Поэтому беженцам не придется подавать никакие документы самостоятельно.
Фото: Беженцы смогут подать заявки на новый статус (gettyimages.com)
Супруги и несовершеннолетние дети с временной защитой должны все вместе проявить интерес к получению специального разрешения на долгосрочное пребывание.
"Нельзя, например, чтобы интерес проявили только родители, а их несовершеннолетние дети – нет. Для совместного выявления интереса они также могут добавить других лиц, которых можно считать частью совместного домохозяйства", – предупреждают на странице МВД.
К лицам, которые обязаны совместно проявить интерес, относятся:
К совместному домохозяйству и выявлению интереса они могут по желанию добавить:
К общему домохозяйству не относятся:
Экономическая независимость будет рассматриваться только в рамках совместного домохозяйства.
Фото: Митинг в Украине в Чехии (gettyimages.com)
Украинцы, которые получат специальное разрешение на долгосрочное пребывание, будут иметь следующие преимущества:
Этот статус накладывает следующие обязанности:
Лица со специальным разрешением на долгосрочное пребывание будут иметь право подать заявление на:
Через 5 лет непрерывного пребывания на территории Чехии люди с ZDP смогут подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание. Срок пребывания по специальному разрешению на долгосрочное пребывание засчитывается полностью. Предварительное разрешение на пребывание на основании временной защиты засчитывается как половина.
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