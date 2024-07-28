Как украинским беженцам в Чехии получить разрешение на долгосрочное пребывание: условия

Кто сможет получить специальный вид на жительство

Специальное разрешение на долгосрочное пребывание (ZDP) может получить человек со временной защитой, который проявит интерес во время онлайн-регистрации для продления временной защиты. Тогда его внесут в непубличный список заявителей.

Получить новый статус смогут беженцы, отвечающие требованиям:

непрерывное пребывание на основании временной защиты сроком более 2 лет (не распространяется на беженцев до 18 лет);

несудимость (не распространяется на лиц младше 15 лет);

экономическая независимость (в правительственном постановлении будет указан размер необходимого дохода и период, который будет учитываться);

независимость от получения гуманитарной помощи;

отсутствие задолженности за медицинское страхование;

обеспечение собственного жилья;

действительный загранпаспорт;

соблюдение обязанности посещать школу в Чехии для детей от 6 до 14 лет.

Выявление интереса будет действительным в течение одного года. Если на момент регистрации беженцы не отвечают условиям, но выполнят их в течение года, то им нужно проявить интерес уже при регистрации для продления временной защиты.

Все условия (кроме загранпаспорта) МВД Чехии проверит на основании данных из государственных реестров. Поэтому беженцам не придется подавать никакие документы самостоятельно.

Фото: Беженцы смогут подать заявки на новый статус (gettyimages.com)

Интерес на долгосрочное пребывание должны проявить все члены семьи

Супруги и несовершеннолетние дети с временной защитой должны все вместе проявить интерес к получению специального разрешения на долгосрочное пребывание.

"Нельзя, например, чтобы интерес проявили только родители, а их несовершеннолетние дети – нет. Для совместного выявления интереса они также могут добавить других лиц, которых можно считать частью совместного домохозяйства", – предупреждают на странице МВД.

К лицам, которые обязаны совместно проявить интерес, относятся:

супруги (зарегистрированные партнеры или уполномоченные представители несовершеннолетних детей, которые и сами имеют временную защиту),

их несовершеннолетние дети (несовершеннолетние дети, интересы которых они вправе представлять).

К совместному домохозяйству и выявлению интереса они могут по желанию добавить:

своих совершеннолетних детей, находящихся у них на иждивении;

своих родителей старше 65 лет;

своих родителей независимо от возраста, которые не в состоянии сами о себе заботиться по состоянию здоровья.

К общему домохозяйству не относятся:

другие лица, проживающие по тому же адресу;

партнер или партнерша, с которым,которой не находятся в зарегистрированных отношениях;

лица без временной защиты;

Экономическая независимость будет рассматриваться только в рамках совместного домохозяйства.

Фото: Митинг в Украине в Чехии (gettyimages.com)

Какие возможности дает специальное разрешение на долгосрочное пребывание

Украинцы, которые получат специальное разрешение на долгосрочное пребывание, будут иметь следующие преимущества:

стандартный статус пребывания согласно закону о пребывании иностранцев сроком на 5 лет;

свободный доступ к рынку труда.

Этот статус накладывает следующие обязанности:

за каждую выданную карту ZDP нужно платить административный сбор в размере 2 500 чешских крон, для лиц младше 15 лет – 1 000 чешских крон;

обязанность оплачивать медицинское страхование за себя и лиц младше 18 лет;

лица с ZDP не имеют права на нестраховые социальные выплаты (помощь на жилье, внеочередная немедленная помощь, пособие по уходу за ребенком, выплаты на детей и др.) и на присвоение персонального идентификационного номера.

Лица со специальным разрешением на долгосрочное пребывание будут иметь право подать заявление на:

разрешение на пребывание в целях совместного проживания семьи на территории Чехии;

разрешение на пребывание в целях обучения;

разрешение на пребывание в целях научно-исследовательской работы;

синяя карта.

Через 5 лет непрерывного пребывания на территории Чехии люди с ZDP смогут подать заявление на получение разрешения на постоянное проживание. Срок пребывания по специальному разрешению на долгосрочное пребывание засчитывается полностью. Предварительное разрешение на пребывание на основании временной защиты засчитывается как половина.