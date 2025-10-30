Як українські школярі за кордоном можуть долучитися до олімпіад: покрокова інструкція

Українські школярі, які тимчасово перебувають за кордоном, зможуть узяти участь у ІІ етапі олімпіад дистанційно - як представники закордонного округу.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України (МОН).
До участі запрошуються учні закладів загальної середньої, професійної та фахової передвищої освіти. Для участі не обов’язково бути зарахованим до українського закладу, достатньо навчатися у будь-якому іноземному навчальному закладі.
Учень повинен відповідати віковим групам для обраного предмета та не бути молодшим за свій клас або курс. До 14 листопада 2025 року необхідно заповнити онлайн-форму реєстрації на конкретну олімпіаду:
До заявки потрібно додати:
Під час ІІ етапу учасники повинні виконувати завдання самостійно, перебувати в кімнаті з двома вебкамерами (спереду та позаду), бути під’єднаними до онлайн-конференції протягом усього часу виконання завдань.
За перебігом змагання стежитимуть представники організаційного комітету, які контролюватимуть дотримання правил.
ІІ етап для закордонного округу проходитиме синхронно з графіком в Україні (за київським часом). За тиждень до проведення олімпіади зареєстровані учасники отримають на електронну пошту інструкції з організації робочого місця, правила подання апеляції, строки оголошення результатів та інші деталі.
Переможці ІІ етапу формують команду закордонного округу (до 12 учасників, максимум троє з кожного класу) для участі у ІІІ етапі, який проходитиме в Україні очно. Для участі необхідно надати паспорт, документ про тимчасове або постійне перебування за кордоном та копію РНОКПП.
Раніше РБК-Україна писало, що МОН офіційно верифікувало перші українські суботні та недільні школи за кордоном. Учні цих закладів можуть вивчати українську мову, літературу, історію та інші предмети за програмою українознавчого компонента, а результати навчання визнаватимуться в Україні.
Також ми розповідали, що МОН запустило перші 69 готових уроків для вчителів, які викладають українознавчий компонент українським дітям за кордоном. Матеріали охоплюють українську мову, літературу, історію та початкову школу, доступні на платформі ВШО і містять конспекти, презентації та інтерактивні вправи. До кінця навчального року планують опублікувати ще понад 1100 уроків, щоб понад 13 тисяч дітей могли здобувати українську освіту дистанційно.