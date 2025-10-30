RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Как украинские школьники за рубежом могут присоединиться к олимпиадам: пошаговая инструкция

Фото: Школьники смогут дистанционно приобщиться к ученическим олимпиадам (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинские школьники, которые временно находятся за рубежом, смогут принять участие во II этапе олимпиад дистанционно - как представители зарубежного округа.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).

К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования. Для участия не обязательно быть зачисленным в украинское заведение, достаточно учиться в любом иностранном учебном заведении.

Как присоединиться

Ученик должен соответствовать возрастным группам для выбранного предмета и не быть младше своего класса или курса. До 14 ноября 2025 года необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на конкретную олимпиаду:

К заявке нужно приложить:

  • сканкопию оригинала заявки на участие во II этапе для зарубежного округа (и текст в формате Word);
  • сканкопию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника, подписанную одним из родителей или законным представителем;
  • сканкопию согласия на использование изображения участника.

Проведение олимпиады для учащихся за рубежом

Во время II этапа участники должны выполнять задания самостоятельно, находиться в комнате с двумя вебкамерами (спереди и сзади), быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.

За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут контролировать соблюдение правил.

II этап для зарубежного округа будет проходить синхронно с графиком в Украине (по киевскому времени). За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат на электронную почту инструкции по организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие детали.

Победители II этапа формируют команду зарубежного округа (до 12 участников, максимум трое из каждого класса) для участия в III этапе, который будет проходить в Украине очно. Для участия необходимо предоставить паспорт, документ о временном или постоянном пребывании за рубежом и копию РНОКПП.

Ранее РБК-Украина писало, что МОН официально верифицировало первые украинские субботние и воскресные школы за рубежом. Ученики этих заведений могут изучать украинский язык, литературу, историю и другие предметы по программе украиноведческого компонента, а результаты обучения будут признаваться в Украине.

Также мы рассказывали, что МОН запустило первые 69 готовых уроков для учителей, которые преподают украиноведческий компонент украинским детям за рубежом. Материалы охватывают украинский язык, литературу, историю и начальную школу, доступны на платформе ВШО и содержат конспекты, презентации и интерактивные упражнения. До конца учебного года планируют опубликовать еще более 1100 уроков, чтобы более 13 тысяч детей могли получать украинское образование дистанционно.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОНШколаДистанционное обучениеОбразование в Украине