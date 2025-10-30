Как украинские школьники за рубежом могут присоединиться к олимпиадам: пошаговая инструкция

К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования. Для участия не обязательно быть зачисленным в украинское заведение, достаточно учиться в любом иностранном учебном заведении.

Как присоединиться

Ученик должен соответствовать возрастным группам для выбранного предмета и не быть младше своего класса или курса. До 14 ноября 2025 года необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на конкретную олимпиаду:

астрономия: форма;

биология: форма;

география: форма;

информатика: форма;

информационные технологии: форма;

история: форма;

математика: форма;

правоведение: форма;

украинский язык и литература: форма;

физика: форма;

химия: форма.

К заявке нужно приложить:

сканкопию оригинала заявки на участие во II этапе для зарубежного округа (и текст в формате Word);

сканкопию согласия на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника, подписанную одним из родителей или законным представителем;

сканкопию согласия на использование изображения участника.

Проведение олимпиады для учащихся за рубежом

Во время II этапа участники должны выполнять задания самостоятельно, находиться в комнате с двумя вебкамерами (спереди и сзади), быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.

За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут контролировать соблюдение правил.

II этап для зарубежного округа будет проходить синхронно с графиком в Украине (по киевскому времени). За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат на электронную почту инструкции по организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие детали.

Победители II этапа формируют команду зарубежного округа (до 12 участников, максимум трое из каждого класса) для участия в III этапе, который будет проходить в Украине очно. Для участия необходимо предоставить паспорт, документ о временном или постоянном пребывании за рубежом и копию РНОКПП.