Как украинские школьники за рубежом могут присоединиться к олимпиадам: пошаговая инструкция

Украинские школьники, которые временно находятся за рубежом, смогут принять участие во II этапе олимпиад дистанционно - как представители зарубежного округа.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины (МОН).
К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего, профессионального и профессионального предвысшего образования. Для участия не обязательно быть зачисленным в украинское заведение, достаточно учиться в любом иностранном учебном заведении.
Ученик должен соответствовать возрастным группам для выбранного предмета и не быть младше своего класса или курса. До 14 ноября 2025 года необходимо заполнить онлайн-форму регистрации на конкретную олимпиаду:
К заявке нужно приложить:
Во время II этапа участники должны выполнять задания самостоятельно, находиться в комнате с двумя вебкамерами (спереди и сзади), быть подключенными к онлайн-конференции в течение всего времени выполнения заданий.
За ходом соревнования будут следить представители организационного комитета, которые будут контролировать соблюдение правил.
II этап для зарубежного округа будет проходить синхронно с графиком в Украине (по киевскому времени). За неделю до проведения олимпиады зарегистрированные участники получат на электронную почту инструкции по организации рабочего места, правила подачи апелляции, сроки объявления результатов и другие детали.
Победители II этапа формируют команду зарубежного округа (до 12 участников, максимум трое из каждого класса) для участия в III этапе, который будет проходить в Украине очно. Для участия необходимо предоставить паспорт, документ о временном или постоянном пребывании за рубежом и копию РНОКПП.
Ранее РБК-Украина писало, что МОН официально верифицировало первые украинские субботние и воскресные школы за рубежом. Ученики этих заведений могут изучать украинский язык, литературу, историю и другие предметы по программе украиноведческого компонента, а результаты обучения будут признаваться в Украине.
Также мы рассказывали, что МОН запустило первые 69 готовых уроков для учителей, которые преподают украиноведческий компонент украинским детям за рубежом. Материалы охватывают украинский язык, литературу, историю и начальную школу, доступны на платформе ВШО и содержат конспекты, презентации и интерактивные упражнения. До конца учебного года планируют опубликовать еще более 1100 уроков, чтобы более 13 тысяч детей могли получать украинское образование дистанционно.