Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах

У кількох областях України 10 жовтня вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Причиною стали наслідки російських обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK, "Черкасиобленерго", "Полтаваобленерго", "Харківобленерго" та "Сумиобленерго".
За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.
Подивитися графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".
У Київській області також вводяться графіки погодинних відключень.
Фото: графіки відключення світла на Київщині (t.me/dtek_ua/4592)
Проте протягом доби можливі зміни у ГПВ.
АТ "Сумобленерго" повідомило, що 10 жовтня в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".
Переглянути актуальні ГПВ можна також:
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень:
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
У Харківській області з 15:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень.
Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Перелік адрес за чергами - тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.
Раніше РБК-Україна писало, що 8 жовтня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.
Крім того, відключення світла в Україні спричинені ворожими ударами по магістральних мережах та підстанціях, а не дефіцитом електроенергії, заявили в "Укренерго".