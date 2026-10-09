Як в Україні відключатимуть світло 10 жовтня: графіки по регіонах

Київ

За командою "Укренерго" завтра в столиці також застосовуватимуться відключення.

Подивитися графіки можна у чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий".

Київщина

У Київській області також вводяться графіки погодинних відключень.

Фото: графіки відключення світла на Київщині (t.me/dtek_ua/4592)

Проте протягом доби можливі зміни у ГПВ.

Сумщина

АТ "Сумобленерго" повідомило, що 10 жовтня в області діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Графіки відключення світла на Сумщині 10 жовтня (t.me/SumyEnergo)

Переглянути актуальні ГПВ можна також:

Полтавщина

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України в Полтавській області 10 жовтня запроваджені графіки погодинних відключень:

з 15:00 по 17:00 - в обсязі 1,5 черг,

з 17:00 по 22:00 - в обсязі 2 черги,

з 22:00 по 23:59 - в обсязі 1,5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Харківщина

У Харківській області з 15:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

Перелік адрес за чергами - тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

Черкащина

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак з 00:00 до 24:00 у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Раніше РБК-Україна писало, що 8 жовтня в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії через наслідки російських обстрілів.