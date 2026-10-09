Как в Украине будут отключать свет 10 октября: графики по регионам

Киев

По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.

Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Киевщина

В Киевской области также вводятся графики почасовых отключений.

Фото: графики отключения света в Киевской области (t.me/dtek_ru/4592)

Однако в течение суток возможны изменения ГПВ.

Сумщина

АО "Сумоблэнерго" сообщило, что 10 октября в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения света в Сумской области 10 октября (t.me/SumyEnergo)

Просмотреть актуальные ГПО можно также:

Полтавщина

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 10 октября введены графики почасовых отключений:

с 15:00 по 17:00 - в объеме 1,5 очередей,

с 17:00 по 22:00 - в объеме 2 очереди,

с 22:00 по 23:59 - в объеме 1,5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Харьковщина

В Харьковской области с 15:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

1.1 17:30-21:00

1.2 17:30-21:00

2.1 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 21:00-24:00

3.2 21:00-24:00

4.1 21:00-22:00

4.2 21:00-24:00

5.1 15:00-17:30

5.2 15:00-17:30

6.1 15:00-17:30

6.2 17:00-18:00

Список адресов за очередями - здесь .

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 октября в Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.