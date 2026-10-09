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Как в Украине будут отключать свет 10 октября: графики по регионам

20:43 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

В нескольких областях Украины 10 октября вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной послужили последствия российских обстрелов.

Киев

По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.

Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".

Киевщина

В Киевской области также вводятся графики почасовых отключений.

Фото: графики отключения света в Киевской области (t.me/dtek_ru/4592)

Однако в течение суток возможны изменения ГПВ.

Сумщина

АО "Сумоблэнерго" сообщило, что 10 октября в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго".

Графики отключения света в Сумской области 10 октября (t.me/SumyEnergo)

Просмотреть актуальные ГПО можно также:

Полтавщина

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 10 октября введены графики почасовых отключений:

  • с 15:00 по 17:00 - в объеме 1,5 очередей,
  • с 17:00 по 22:00 - в объеме 2 очереди,
  • с 22:00 по 23:59 - в объеме 1,5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Харьковщина

В Харьковской области с 15:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 17:30-21:00
  • 1.2 17:30-21:00
  • 2.1 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 21:00-24:00
  • 3.2 21:00-24:00
  • 4.1 21:00-22:00
  • 4.2 21:00-24:00
  • 5.1 15:00-17:30
  • 5.2 15:00-17:30
  • 6.1 15:00-17:30
  • 6.2 17:00-18:00

Список адресов за очередями - здесь .

Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.

Ранее РБК-Украина писало, что 8 октября в Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.

Кроме того, отключения света в Украине нанесены вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям, а не дефицитом электроэнергии, заявили в "Укрэнерго".

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