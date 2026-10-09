Как в Украине будут отключать свет 10 октября: графики по регионам

В нескольких областях Украины 10 октября вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Причиной послужили последствия российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK , "Черкассыоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" , "Харьковоблэнерго" и "Сумыоблэнерго".
По команде "Укрэнерго" завтра в столице также будут применяться отключения.
Посмотреть графики можно в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
В Киевской области также вводятся графики почасовых отключений.
Фото: графики отключения света в Киевской области (t.me/dtek_ru/4592)
Однако в течение суток возможны изменения ГПВ.
АО "Сумоблэнерго" сообщило, что 10 октября в области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доказанными командой из НЭК "Укрэнерго".
Просмотреть актуальные ГПО можно также:
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины в Полтавской области 10 октября введены графики почасовых отключений:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке.
В Харьковской области с 15:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Список адресов за очередями - здесь .
Для промышленности и бизнеса с 00.00 до 23.59 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут применены графики почасовых отключений.
Ранее РБК-Украина писало, что 8 октября в Украине будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
Кроме того, отключения света в Украине нанесены вражескими ударами по магистральным сетям и подстанциям, а не дефицитом электроэнергии, заявили в "Укрэнерго".