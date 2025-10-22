Як Україні перемогти Росію в інноваціях на полі бою? Відповідь розробника

Україна має створити сприятливу екосистему для компаній-розробників дронів, роботизованих комплексів та програмного забезпечення для цих оборонних технологій. Ця екосистема має генерувати більше загроз для країни-агресора, ніж спроможна створити остання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на думку засновника оборонних компаній The Fourth Law та Odd Systems Ярослава Ажнюка. Він представив свій погляд під час конференції "Роль технологічної індустрії у відновленні країни та формуванні нової економіки України", яку 21 жовтня провів незалежний аналітичний центр We Build Ukraine.
"Єдиний наш шанс - це побудувати таку екосистему для інновацій в Україні (і західному світі в цілому), щоб вона за одиницю часу (за рік) створювала більше викликів для ворога, ніж ворог своєю екосистемою може створити для нас", - сказав він.
Керівник компаній, які займаються розробкою дронів та роботизованих комплексів, також висловив думку, що на сьогодні ІТ-розробки України та Росії для військового сектору знаходяться на приблизно однаковому рівні. "Зараз, напевно, ми йдемо нога в ногу", - сказав Ажнюк.
Він підкреслив, що на сьогодні темпи розвитку військових ІТ-технологій в Україні (та Росії) значно випереджають країни Європи та Китай.
"Україна, на жаль, разом з Росією, є двома переводими націями у світі, які лідирують в автономних роботах для оборони і це дуже швидко розвивається. Це розвивається швидше ніж наші західні партнери та Китай встигають наздоганяти", - сказав спікер конференції.
Ярослав Ажнюк навів такий приклад: за рівнем розробки військових ІТ-інновацій Україна зараз живе в кінці 2025 року і переходить у 2026 рік, а Європа знаходиться у першій половині 2022 року. "Це мене дуже сильно непокоїть", - додав керівник компаній-розробників.
Ажнюк зазначив, що українські компанії активно запроваджують штучний інтелект в FPV-дрони, в дрони, які здійснюють діпстрайки, та наземні роботизовані комплекси. Українські розробки мають очевидну перевагу перед європейськими партнерами - це швидкість зворотної відповіді. Локальні компанії можуть отримати фідбек з передової про ефективність застосування інновації протягом 24 годин, тоді як у Європі лише на отримання дозволу для роботи на полігоні може знадобитися півроку часу.
Нагадаймо, в кінці вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна та нідерландський інститут TNO будуть разом співпрацювати у сфері військових інновацій. Голландский партнер вже займається напрямками штучного інтелекту, безпілотників, радарів та повітряними загрозами. Така співпраця - це важливий крок для розвитку української defence tech-екосистеми, вважає Федоров.
20 жовтня українська компанія “Генерал Черешня” повідомила, що вона успішно завершила випробування та готова до серійного виробництва зенітного дрона Bullet. Цей безпілотник призначений для збивання російських "Шахедів", він може досягати швидкості польоту на рівні 309 кілометрів на годину.