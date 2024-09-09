Як Україна може застосувати додаткові IRIS-T від Німеччини: думка експерта

Як пояснив експерт, 17 одиниць IRIS-T є доволі суттєвою кількістю. Вони фактично можуть дозволити створити буферну зону шириною близько 20 кілометрів вздовж від Чернігівської до Харківської області й навіть частково "закрити" Дніпропетровську область.

"Але при цьому є два підходи. Перше - це створення буферної зони, друге - це захист окремих цілей, які можуть бути приорітетними для ворога. Тото в принципі це так само може дозволити захистити десяток середніх або навіть великих міст України, але звісно не міста-мільйонники", - пояснив Долінце.

Додаткові IRIS-T від Німеччини

Німеччина надає значну підтримку Україні в галузі захисту від повітряних загроз. Зокрема, уряд Німеччини вже передав українським військовим три зенітні ракетні комплекси Patriot, які здатні збивати балістичні ракети.

Крім того, Берлін постачає свої передові зенітно-ракетні комплекси IRIS-T, які оснащені інфрачервоними датчиками для наведення і мають дальність дії до 40 кілометрів.

3 вересня, Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомило, що Німеччина планує надати Україні ще шість таких систем IRIS-T. На наступний день канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін замовив для України 17 систем ППО IRIS-T, які доповнять сім вже переданих батарей.