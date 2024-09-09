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Как Украина может применить дополнительные IRIS-T от Германии: мнение эксперта

Фото: IRIS-T (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Дмитрий Олейник

Украина может применить будущие 17 систем противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, которые ей предоставит Германия, для создания буферной зоны на севере у границы с Российской Федерацией (РФ). Также комплексы могут защищать важные объекты.

Об этом рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце в комментарии Youtube-каналу РБК-Украина.

Как пояснил эксперт, 17 единиц IRIS-T является довольно существенным количеством. Они фактически могут позволить создать буферную зону шириной около 20 километров вдоль от Черниговской до Харьковской области и даже частично "закрыть" Днепропетровскую область. 

"Но при этом есть два подхода. Первое - это создание буферной зоны, второе - это защита отдельных целей, которые могут быть приоритетными для врага. То есть в принципе это так же может позволить защитить десяток средних или даже крупных городов Украины, но конечно не города-миллионники", - пояснил Долинце. 

Дополнительные IRIS-T от Германии

Германия оказывает значительную поддержку Украине в области защиты от воздушных угроз. В частности, правительство Германии уже передало украинским военным три зенитных ракетных комплекса Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.  

Кроме того, Берлин поставляет свои передовые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые оснащены инфракрасными датчиками для наведения и имеют дальность действия до 40 километров.

3 сентября Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Германия планирует предоставить Украине еще шесть таких систем IRIS-T. На следующий день канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин заказал для Украины 17 систем ПВО IRIS-T, которые дополнят семь уже переданных батарей.

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