Как Украина может применить дополнительные IRIS-T от Германии: мнение эксперта

Как пояснил эксперт, 17 единиц IRIS-T является довольно существенным количеством. Они фактически могут позволить создать буферную зону шириной около 20 километров вдоль от Черниговской до Харьковской области и даже частично "закрыть" Днепропетровскую область.

"Но при этом есть два подхода. Первое - это создание буферной зоны, второе - это защита отдельных целей, которые могут быть приоритетными для врага. То есть в принципе это так же может позволить защитить десяток средних или даже крупных городов Украины, но конечно не города-миллионники", - пояснил Долинце.

Дополнительные IRIS-T от Германии

Германия оказывает значительную поддержку Украине в области защиты от воздушных угроз. В частности, правительство Германии уже передало украинским военным три зенитных ракетных комплекса Patriot, которые способны сбивать баллистические ракеты.

Кроме того, Берлин поставляет свои передовые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, которые оснащены инфракрасными датчиками для наведения и имеют дальность действия до 40 километров.

3 сентября Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Германия планирует предоставить Украине еще шесть таких систем IRIS-T. На следующий день канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин заказал для Украины 17 систем ПВО IRIS-T, которые дополнят семь уже переданных батарей.