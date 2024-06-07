Як Україна живе в умовах постійних відключень електроенергії: основні виклики

Відсутність води

У багатьох більш-менш нових багатоквартирних будинках низка комунікацій працює саме на електриці. З огляду на це, коли в місті чи селищі вимикається світло, в будинках перестають працювати насоси, що постачають воду до квартир українців.

Особливо складно в таких умовах літнім людям і тим, у кого вдома маленькі діти. Щоб хоч якось полегшити життя, українці набирають воду "в запас", купують очищену питну воду в бутлях, або ж користуються водою з бюветів.

Дехто для того, щоб помитися, навіть тестує літні душі.

Неможливість приготувати їжу

Тим з українців, у кого вдома не газові плити, а електричні, під час стабілізаційних відключень також важко - ані тобі води розігріти, ані їжі приготувати.

Дехто за таких умов встановлює невеличкі плити, що працюють від газу, або ж користується небезпечними у закритих приміщеннях газовими горілками з балонами.

Інші українці витрачають останні гроші на походи до закладів харчування, або ж купують те, що можна з'їсти нашвидкуруч. Дехто навіть придумав "готові перші страви".

Псування продуктів

Оскільки всі продукти мешканці міст і більшості сіл зберігають у холодильниках, під час тривалих відключень електроенергії виникає ще одна проблема - як вберегти їжу від псування чи розморожування.

На тлі регулярних відключень дехто купує дороговартісні "переносні" холодильники, які можуть працювати від акумулятора, або ж запасаються компактними акумуляторами холоду.

Дехто навіть ділиться у мережі "рецептом" акумулятора холоду власного виробництва.

Перебої зі зв'язком

На тлі відключень світла у різних районах міст і навіть регіонах України, дехто з людей залишається без мобільного зв'язку - через брак електроенергії на вежах мобільних операторів, або ж їхнє перенавантаження.

За таких умов можна спробувати скористатися функцією національного роумінгу - можливістю перемикатись на мережу інших мобільних операторів, якщо мережа одного з них недоступна.

Водночас за екстреними повідомленнями влади, або ж останніми новинами, велика кількість українців ще від початку повномасштабного вторгнення РФ почали стежити за допомогою "класичного" радіо.

Брак інтернету

Не працює у багатьох українців під час віялових відключень і інтернет. У цьому випадку експерти радять під'єднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технологію xPON (передачі даних по оптоволоконних лініях зв'язку).

Ця технологія допоможе залишатися з інтернетом під час блекаутів до 72 годин.

Перевірити, чи підключив ваш провайдер xPON, можна на спеціальній інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН Якщо ваш провайдер вже використовує цю технологію, вам достатньо буде:

підготувати повербанк (купити або зарядити вже існуючий)

підключити його до роутера та абонентського термінала ONU (призначеного для прийому трафіку по оптичному волокну й передачі даних назад)

Непрацюючі ліфти

У багатоквартирних будинках без світла виникає ще одна проблема - не працюють ліфти. І якщо тим, хто мешкає на нижніх поверхах, можна пройтись пішки, то для мешканців верхніх поверхів такі "подорожі" можуть здатися цілим марафоном.

Головне тут - бути поза ліфтом, коли електрика вимикається. Адже застрягти у замкнутому просторі не хочеться нікому. Якщо ж раптом таке трапилось, головне - не панікувати.

Непрацюючі світлофори

На тлі стабілізаційних відключень електроенергії у містах і селищах України регулярно не працюють світлофори, що суттєво ускладнює рух як приватного, так і громадського транспорту.

Деякі з них облаштовано шафами резервного живлення, проте це дозволяє лише подовжити час їхньої роботи.

Невідповідність графіків

Насамкінець ще однією (хоч насправді - далеко не останньою) проблемою для багатьох українців стало неспівпадання графіків, анонсованих енергетичними компаніями, і реальних відключень.

За таких умов важко спланувати як свою роботу (тим, хто працює віддалено), так і побутові потреби.

Проте ми все одно дякуємо нашим захисникам, надзвичайним службам і кожному, хто долучається до боротьби за Україну в цей непростий час.