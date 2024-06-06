"Швидко відновити неможливо". В "Укренерго" відповіли, скільки займе ремонт ТЕС та ГЕС

Українським енергетикам знадобляться тижні, місяці і навіть роки для відновлення теплових електростанцій та гідроелектростанцій, пошкоджених російськими ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Він зазначив, що на ТЕС та ГЕС зараз спостерігається найбільш критична ситуація. Але це не означає, що енергоблоки на станціях знищені назавжди.

"Конкретно в цьому моменті - у нас справді історичний рекорд того, наскільки низька потужність на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях - масштаб теж глобальний для цих пошкоджень. Можна сказати, що немає практично жодної ГЕС, яка не була пошкоджена", - розповів Кудрицький.

Він додав, що дефіцити, які спостерігаються в енергосистемі, не може покрити навіть достатньо потужний імпорт з країн Євросоюзу. Це - наслідок російських атак на ГЕС та ТЕС.

"І погана новина про те, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше - місяці, іноді - роки", – наголосив Кудрицький.