Чому під час відключень світла виникають перебої зі зв'язком: пояснення Мінцифри

Під час відключень світла, внаслідок масового переходу на мобільний інтернет, різко зростає навантаження на мережі мобільних операторів. Це, своєю чергою, призводить до проблем зі зв'язком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрія Мацика в ефірі телемарафону.

"В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв’язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану wifi мережу", - пояснив Мацик.

Він додав, що під час відключень світла мобільні телефони переходять на стільникові дані, що посилює навантаження на вежі мобільних операторів. Останні не здатні впоратись зі значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету, що призводить до проблем зі зв'язком.

Ба більше, частотний ресурс операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, має обмеження, які не можна просто так збільшити.

У тому ж числі в Мінцифри закликали громадян самостійно подбати про стабільну роботу мережі у себе вдома. Для цього необхідно звернутись до провайдера та запитати щодо можливості підключення технології xPON.

Відключення світла в Україні

Останні місяці ворог посилив масовані обстріли по території України. Під удар також потрапляла енергетична інфраструктура, що призвело до повернення графіків відключення світла.

Станом на сьогодні, 7 червня, протягом доби ймовірно зберігатиметься дефіцит в енергосистемі, у зв'язку з чим "Укренерго" запровадило ліміти споживання.