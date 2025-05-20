Як Україна захищатиме експорт свого металу до США: відповідь Мінекономіки

Мита США

Нагадаймо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про наймасштабніші торгівельні обмеження США за століття. Для України буде діяти базова ставка 10%.

Водночас США не є ключовим українським торговим партнером. Експорт товарів з України до США складає лише 2,2%. Тому експерти не очікують, що мита суттєво вплинуть на Україну.

Як зазначили в НБУ, загострення торговельних протистоянь у світі на початку квітня не мало суттєвого впливу на українську економіку чи валютний ринок. Прямі втрати від запровадження 10% мита з боку США очікуються незначними.

"Враховуючи невисокий рівень тарифного навантаження порівняно з іншими країнами, можна очікувати збереження конкуретоспроможності на американському ринку української продукції, зокрема й металургії", - заявили в НБУ.

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