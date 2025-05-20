Как Украина будет защищать экспорт своего металла в США: ответ Минэкономики

Пошлины США

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о самых масштабных торговых ограничениях США за столетие. Для Украины будет действовать базовая ставка 10%.

В то же время США не является ключевым украинским торговым партнером. Экспорт товаров из Украины в США составляет лишь 2,2%. Поэтому эксперты не ожидают, что пошлины существенно повлияют на Украину.

Как отметили в НБУ, обострение торговых противостояний в мире в начале апреля не имело существенного влияния на украинскую экономику или валютный рынок. Прямые потери от введения 10% пошлины со стороны США ожидаются незначительными.

"Учитывая невысокий уровень тарифной нагрузки по сравнению с другими странами, можно ожидать сохранения конкуретоспособности на американском рынке украинской продукции, в том числе и металлургии", - заявили в НБУ.

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