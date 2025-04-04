Нові тарифи Трампа: як вони вплинуть на курс долара в Україні

Запроваджені президентом США Дональдом нові мита можуть вплинути на світову економіку. Для України ж головним фактором є війна.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

"Звісно, існує досить велика спокуса в оцінці і прогнозах ситуації на валютному ринку прив’язатися до митної політики Сполучених Штатів. Однак у нас триває війна і, на щастя, вчасно вжиті монетарні заходи убезпечили український валютний ринок від провалля", - сказав він.

Банкір нагадав в Україні діє режим "керованої гнучкості", в якій присутнє, як державне курсове регулювання, так і ринкові механізми, що формують курсові цінники. Тобто, у випадку певних курсових загроз Нацбанк, як основний гравець на ринку, має всі механізми уникнути стрімких курсових злетів і падінь.

"Інакше кажучи, 10% мито від США не повинні позначитися на курсових показниках. Тим більше, що США не є ключовим українським імпортером", - вважає Мамедов.

Торгівля України

Банкір навів такі дані. Обсяг експортного виторгу за результатами 2024 року склав 38,9 млрд доларів (61,6% від обсягів за 2021 рік). Близько 59% отриманого виторгу надійшло в Україну з країн Європи, в тому числі 57% з країн ЄС. Експорт до країн Азії склав 25,6% від загального обсягу. Експорт товарів до країн Африки - 7,6%, до країн Америки - 3% (в тому числі 2,2% до США), до Австралії та країн Океанії - 0,06% від загального обсягу.

"Таким чином, 10% мита від США не повинно радикально змінити співвідношення українського експорту", - сказав він.

Світова економічна криза

Мамедов зазначив, що можливість нової світової рецесії, про яку вже заговорили економісти не можна відкидати, але не лише через митну політику США. "Існує безліч нерозв’язаних питань, які більше стосуються мирного співіснування у світі. В разі світового зростання видатків на оборонну промисловість, гадаю, поняття "рецесія" взагалі буде недоречним", - сказав він.

Однак Україну хвилює головним чином, чи завершиться війна і на яких умовах. "Від цього залежатиме в прямому сенсі абсолютно все", - переконаний віцепрезидент Асоціації українських банків

"Якщо ж нас спіткає зниження зовнішньоекономічної діяльності (зокрема зниження експорту) саме через світову економічну кризу, адже під нові мита потрапила переважна більшість наших країн-партнерів, зокрема ЄС, це вплине на обсяги міжнародних валютних резервів, які наразі є основним джерелом для Нацбанку для проведення валютних інтервенцій на валютному ринку", - пояснив він.

Обсяг фінансової міжнародної підтримки, яка дає змогу покривати дефіцит бюджету, є важливим для України. Будь-яке зниження обсягів допомоги у поточному та наступному році можуть бути критичним для країни. "Однак, на мій погляд, все ж таки, саме війна є найбільшим фактором впливу на українську економіку", - констатував Мамедов.