Як Україна може використовувати французькі винищувачі Mirage: пояснення експерта

Французькі винищувачі Mirage 2000-5, які вже незабаром може отримати Україна, в основному виконуватимуть дві функції, одна з яких - підсилення протиповітряної оборони (ППО).

В першу чергу, як пояснив експерт, винищувачі можуть бути запасним варіантом в якості носіїв ракет Storm Shadow.

Друга функція полягає у посиленні протиповітряної оборони, але в цьому питанні важливо бути обережними, оскільки Сили оборони вже використовують F-16 й загалом літакам ліпше не діяти в зонах, де працюють зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).



"Треба нарізати окремо одним, окремо іншим. Тому я не думаю, що вони будуть в першу чергу використовуватись як винищувачі ППО. Хоча, вони можуть виконувати багато функцій, вони можуть скидати крилаті бомби, ті самі французькі AASM Hammer, і запускати антирадарні ракети для забезпечення прориву ворожої ППО", - додав Романенко.