Як Україна може використовувати французькі винищувачі Mirage: пояснення експерта
Французькі винищувачі Mirage 2000-5, які вже незабаром може отримати Україна, в основному виконуватимуть дві функції, одна з яких - підсилення протиповітряної оборони (ППО).
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив авіаційний експерт Валерій Романенко.
В першу чергу, як пояснив експерт, винищувачі можуть бути запасним варіантом в якості носіїв ракет Storm Shadow.
Друга функція полягає у посиленні протиповітряної оборони, але в цьому питанні важливо бути обережними, оскільки Сили оборони вже використовують F-16 й загалом літакам ліпше не діяти в зонах, де працюють зенітно-ракетні комплекси (ЗРК).
"Треба нарізати окремо одним, окремо іншим. Тому я не думаю, що вони будуть в першу чергу використовуватись як винищувачі ППО. Хоча, вони можуть виконувати багато функцій, вони можуть скидати крилаті бомби, ті самі французькі AASM Hammer, і запускати антирадарні ракети для забезпечення прориву ворожої ППО", - додав Романенко.
Mirage 2000 для України
Ще на початку червня минулого року президента Франції Еммануель Макрон офіційно заявив про плани Парижу передати Україні винищувачі Mirage 2000. Водночас ЗМІ писало про те, що Київ отримає саме модернізовану версію французьких літаків.
У листопаді президент Володимир Зеленський стверджував, що Франція прискорила процес передачі "пташок". Тим часом голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Франції Жан-Ноель Барро уточнив, що Україна отримає літак до кінця першого кварталу 2025 року.
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