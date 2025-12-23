Як убезпечити дім у свята: ДСНС нагадала правила, які можуть врятувати життя

У святковий період кількість пожеж традиційно зростає, і головною причиною залишається людська недбалість та недотримання елементарних правил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу зазначив, що з початку 2025 року у житловому секторі сталося понад 22,6 тисячі пожеж. Понад 7 тисяч з них виникли через необережне поводження з вогнем, ще понад 6,9 тисячі - через аварійні режими роботи електромереж. Унаслідок пожеж загинули понад 1,2 тисячі людей, серед них 44 дитини.
У ДСНС нагадали основні правила, які допоможуть убезпечити святкові дні.
Під час приготування святкової вечері:
Під час прикрашання ялинки:
Під час прогулянок на вулиці:
Важливо пам’ятати:
Будьте уважні:
У разі виникнення пожежі рятувальники закликають негайно дзвонити за номером 101.
