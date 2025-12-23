Як убезпечити дім у свята: ДСНС нагадала правила, які можуть врятувати життя

Директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу зазначив, що з початку 2025 року у житловому секторі сталося понад 22,6 тисячі пожеж. Понад 7 тисяч з них виникли через необережне поводження з вогнем, ще понад 6,9 тисячі - через аварійні режими роботи електромереж. Унаслідок пожеж загинули понад 1,2 тисячі людей, серед них 44 дитини.

У ДСНС нагадали основні правила, які допоможуть убезпечити святкові дні.

Правила пожежної безпеки під час свят

Під час приготування святкової вечері:

не залишайте плиту без нагляду;

у разі займання жиру накрийте посуд кришкою, не гасіть водою;

тримайте рушники та серветки подалі від плити;

дотримуйтеся правила "одна розетка - один електроприлад";

виходячи з дому, вимикайте кухонні пристрої.

Під час прикрашання ялинки:

встановлюйте ялинку на стійкій основі, подалі від обігрівачів, камінів і шляхів евакуації;

надійно фіксуйте її, щоб уникнути перекидання;

використовуйте лише сертифіковані гірлянди заводського виробництва;

у разі іскріння, нагрівання або запаху плавленої ізоляції негайно вимикайте гірлянду;

не використовуйте свічки, бенгальські вогні та легкозаймисті прикраси;

не прикрашайте ялинку матеріалами, що легко займаються;

регулярно зволожуйте живу ялинку, щоб вона не пересихала.

Під час прогулянок на вулиці:

одягайтеся тепло - шапка, шарф, рукавички, взуття з рельєфною підошвою;

беріть із собою гарячі напої, щоб уникнути переохолодження;

не виходьте на замерзлі водойми без упевненості в міцності льоду.

Важливо пам’ятати:

використання та розповсюдження салютів, феєрверків і петард заборонене законом в умовах воєнного стану;

обов’язково поясніть ці правила дітям і не залишайте їх без нагляду.

Будьте уважні:

майте напоготові вогнегасник;

перевірте доступ до екстрених виходів;

завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги;

у разі небезпеки телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.

У разі виникнення пожежі рятувальники закликають негайно дзвонити за номером 101.