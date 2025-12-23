RU

Как обезопасить дом в праздники: ГСЧС напомнила правила, которые могут спасти жизнь

Фото: Правила пожарной безопасности на рождественско-новогодние праздники (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В праздничный период количество пожаров традиционно возрастает, и главной причиной остается человеческая халатность и несоблюдение элементарных правил безопасности.

Директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга отметил, что с начала 2025 года в жилом секторе произошло более 22,6 тысячи пожаров. Более 7 тысяч из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще более 6,9 тысячи - из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли более 1,2 тысячи человек, среди них 44 ребенка.

В ГСЧС напомнили основные правила, которые помогут обезопасить праздничные дни.

Правила пожарной безопасности во время праздников

Во время приготовления праздничного ужина:

  • не оставляйте плиту без присмотра;
  • в случае возгорания жира накройте посуду крышкой, не тушите водой;
  • держите полотенца и салфетки подальше от плиты;
  • придерживайтесь правила "одна розетка - один электроприбор";
  • выходя из дома, выключайте кухонные устройства.

Во время украшения елки:

  • устанавливайте елку на устойчивой основе, подальше от обогревателей, каминов и путей эвакуации;
  • надежно фиксируйте ее, чтобы избежать опрокидывания;
  • используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства;
  • в случае искрения, нагрева или запаха плавленой изоляции немедленно выключайте гирлянду;
  • не используйте свечи, бенгальские огни и легковоспламеняющиеся украшения;
  • не украшайте елку материалами, которые легко воспламеняются;
  • регулярно увлажняйте живую елку, чтобы она не пересыхала.

Во время прогулок на улице:

  • одевайтесь тепло - шапка, шарф, перчатки, обувь с рельефной подошвой;
  • берите с собой горячие напитки, чтобы избежать переохлаждения;
  • не выходите на замерзшие водоемы без уверенности в прочности льда.

Важно помнить:

  • использование и распространение салютов, фейерверков и петард запрещено законом в условиях военного положения;
  • обязательно объясните эти правила детям и не оставляйте их без присмотра.

Будьте внимательны:

  • имейте наготове огнетушитель;
  • проверьте доступ к экстренным выходам;
  • всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги;
  • в случае опасности звоните по телефонам 101, 102 или 112.

В случае возникновения пожара спасатели призывают немедленно звонить по номеру 101.

Ранее РБК-Украина писало о резком зимнем похолодании в Украине, из-за которого уже с 24 декабря на реках и мелководье водохранилищ начнут появляться ледовые явления. В ГСЧС предупреждают об опасности и призывают украинцев не выходить на лед и быть осторожными возле водоемов.

