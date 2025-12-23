Как обезопасить дом в праздники: ГСЧС напомнила правила, которые могут спасти жизнь

В праздничный период количество пожаров традиционно возрастает, и главной причиной остается человеческая халатность и несоблюдение элементарных правил безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга отметил, что с начала 2025 года в жилом секторе произошло более 22,6 тысячи пожаров. Более 7 тысяч из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще более 6,9 тысячи - из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли более 1,2 тысячи человек, среди них 44 ребенка.
В ГСЧС напомнили основные правила, которые помогут обезопасить праздничные дни.
Во время приготовления праздничного ужина:
Во время украшения елки:
Во время прогулок на улице:
Важно помнить:
Будьте внимательны:
В случае возникновения пожара спасатели призывают немедленно звонить по номеру 101.
Ранее РБК-Украина писало о резком зимнем похолодании в Украине, из-за которого уже с 24 декабря на реках и мелководье водохранилищ начнут появляться ледовые явления. В ГСЧС предупреждают об опасности и призывают украинцев не выходить на лед и быть осторожными возле водоемов.