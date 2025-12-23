ua en ru
Як убезпечити дім у свята: ДСНС нагадала правила, які можуть врятувати життя

Вівторок 23 грудня 2025 20:34
Як убезпечити дім у свята: ДСНС нагадала правила, які можуть врятувати життя Фото: Правила пожежної безпеки на різдвяно-новорічні свята (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У святковий період кількість пожеж традиційно зростає, і головною причиною залишається людська недбалість та недотримання елементарних правил безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу зазначив, що з початку 2025 року у житловому секторі сталося понад 22,6 тисячі пожеж. Понад 7 тисяч з них виникли через необережне поводження з вогнем, ще понад 6,9 тисячі - через аварійні режими роботи електромереж. Унаслідок пожеж загинули понад 1,2 тисячі людей, серед них 44 дитини.

У ДСНС нагадали основні правила, які допоможуть убезпечити святкові дні.

Правила пожежної безпеки під час свят

Під час приготування святкової вечері:

  • не залишайте плиту без нагляду;
  • у разі займання жиру накрийте посуд кришкою, не гасіть водою;
  • тримайте рушники та серветки подалі від плити;
  • дотримуйтеся правила "одна розетка - один електроприлад";
  • виходячи з дому, вимикайте кухонні пристрої.

Під час прикрашання ялинки:

  • встановлюйте ялинку на стійкій основі, подалі від обігрівачів, камінів і шляхів евакуації;
  • надійно фіксуйте її, щоб уникнути перекидання;
  • використовуйте лише сертифіковані гірлянди заводського виробництва;
  • у разі іскріння, нагрівання або запаху плавленої ізоляції негайно вимикайте гірлянду;
  • не використовуйте свічки, бенгальські вогні та легкозаймисті прикраси;
  • не прикрашайте ялинку матеріалами, що легко займаються;
  • регулярно зволожуйте живу ялинку, щоб вона не пересихала.

Під час прогулянок на вулиці:

  • одягайтеся тепло - шапка, шарф, рукавички, взуття з рельєфною підошвою;
  • беріть із собою гарячі напої, щоб уникнути переохолодження;
  • не виходьте на замерзлі водойми без упевненості в міцності льоду.

Важливо пам’ятати:

  • використання та розповсюдження салютів, феєрверків і петард заборонене законом в умовах воєнного стану;
  • обов’язково поясніть ці правила дітям і не залишайте їх без нагляду.

Будьте уважні:

  • майте напоготові вогнегасник;
  • перевірте доступ до екстрених виходів;
  • завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги;
  • у разі небезпеки телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.

У разі виникнення пожежі рятувальники закликають негайно дзвонити за номером 101.

Раніше РБК-Україна писало про різке зимове похолодання в Україні, через яке вже з 24 грудня на річках і мілководді водосховищ почнуть з’являтися льодові явища. У ДСНС попереджають про небезпеку та закликають українців не виходити на лід і бути обережними біля водойм.

