Як убезпечити дім у свята: ДСНС нагадала правила, які можуть врятувати життя
У святковий період кількість пожеж традиційно зростає, і головною причиною залишається людська недбалість та недотримання елементарних правил безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Директор департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Віктор Вітовецький під час брифінгу зазначив, що з початку 2025 року у житловому секторі сталося понад 22,6 тисячі пожеж. Понад 7 тисяч з них виникли через необережне поводження з вогнем, ще понад 6,9 тисячі - через аварійні режими роботи електромереж. Унаслідок пожеж загинули понад 1,2 тисячі людей, серед них 44 дитини.
У ДСНС нагадали основні правила, які допоможуть убезпечити святкові дні.
Правила пожежної безпеки під час свят
Під час приготування святкової вечері:
- не залишайте плиту без нагляду;
- у разі займання жиру накрийте посуд кришкою, не гасіть водою;
- тримайте рушники та серветки подалі від плити;
- дотримуйтеся правила "одна розетка - один електроприлад";
- виходячи з дому, вимикайте кухонні пристрої.
Під час прикрашання ялинки:
- встановлюйте ялинку на стійкій основі, подалі від обігрівачів, камінів і шляхів евакуації;
- надійно фіксуйте її, щоб уникнути перекидання;
- використовуйте лише сертифіковані гірлянди заводського виробництва;
- у разі іскріння, нагрівання або запаху плавленої ізоляції негайно вимикайте гірлянду;
- не використовуйте свічки, бенгальські вогні та легкозаймисті прикраси;
- не прикрашайте ялинку матеріалами, що легко займаються;
- регулярно зволожуйте живу ялинку, щоб вона не пересихала.
Під час прогулянок на вулиці:
- одягайтеся тепло - шапка, шарф, рукавички, взуття з рельєфною підошвою;
- беріть із собою гарячі напої, щоб уникнути переохолодження;
- не виходьте на замерзлі водойми без упевненості в міцності льоду.
Важливо пам’ятати:
- використання та розповсюдження салютів, феєрверків і петард заборонене законом в умовах воєнного стану;
- обов’язково поясніть ці правила дітям і не залишайте їх без нагляду.
Будьте уважні:
- майте напоготові вогнегасник;
- перевірте доступ до екстрених виходів;
- завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги;
- у разі небезпеки телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.
У разі виникнення пожежі рятувальники закликають негайно дзвонити за номером 101.
Раніше РБК-Україна писало про різке зимове похолодання в Україні, через яке вже з 24 грудня на річках і мілководді водосховищ почнуть з’являтися льодові явища. У ДСНС попереджають про небезпеку та закликають українців не виходити на лід і бути обережними біля водойм.