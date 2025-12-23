Как обезопасить дом в праздники: ГСЧС напомнила правила, которые могут спасти жизнь
В праздничный период количество пожаров традиционно возрастает, и главной причиной остается человеческая халатность и несоблюдение элементарных правил безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга отметил, что с начала 2025 года в жилом секторе произошло более 22,6 тысячи пожаров. Более 7 тысяч из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще более 6,9 тысячи - из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли более 1,2 тысячи человек, среди них 44 ребенка.
В ГСЧС напомнили основные правила, которые помогут обезопасить праздничные дни.
Правила пожарной безопасности во время праздников
Во время приготовления праздничного ужина:
- не оставляйте плиту без присмотра;
- в случае возгорания жира накройте посуду крышкой, не тушите водой;
- держите полотенца и салфетки подальше от плиты;
- придерживайтесь правила "одна розетка - один электроприбор";
- выходя из дома, выключайте кухонные устройства.
Во время украшения елки:
- устанавливайте елку на устойчивой основе, подальше от обогревателей, каминов и путей эвакуации;
- надежно фиксируйте ее, чтобы избежать опрокидывания;
- используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства;
- в случае искрения, нагрева или запаха плавленой изоляции немедленно выключайте гирлянду;
- не используйте свечи, бенгальские огни и легковоспламеняющиеся украшения;
- не украшайте елку материалами, которые легко воспламеняются;
- регулярно увлажняйте живую елку, чтобы она не пересыхала.
Во время прогулок на улице:
- одевайтесь тепло - шапка, шарф, перчатки, обувь с рельефной подошвой;
- берите с собой горячие напитки, чтобы избежать переохлаждения;
- не выходите на замерзшие водоемы без уверенности в прочности льда.
Важно помнить:
- использование и распространение салютов, фейерверков и петард запрещено законом в условиях военного положения;
- обязательно объясните эти правила детям и не оставляйте их без присмотра.
Будьте внимательны:
- имейте наготове огнетушитель;
- проверьте доступ к экстренным выходам;
- всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги;
- в случае опасности звоните по телефонам 101, 102 или 112.
В случае возникновения пожара спасатели призывают немедленно звонить по номеру 101.
