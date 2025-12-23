Как обезопасить дом в праздники: ГСЧС напомнила правила, которые могут спасти жизнь

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Директор департамента гражданской защиты и превентивной деятельности ГСЧС Украины Виктор Витовецкий во время брифинга отметил, что с начала 2025 года в жилом секторе произошло более 22,6 тысячи пожаров. Более 7 тысяч из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем, еще более 6,9 тысячи - из-за аварийных режимов работы электросетей. В результате пожаров погибли более 1,2 тысячи человек, среди них 44 ребенка.

В ГСЧС напомнили основные правила, которые помогут обезопасить праздничные дни.

Правила пожарной безопасности во время праздников

Во время приготовления праздничного ужина:

не оставляйте плиту без присмотра;

в случае возгорания жира накройте посуду крышкой, не тушите водой;

держите полотенца и салфетки подальше от плиты;

придерживайтесь правила "одна розетка - один электроприбор";

выходя из дома, выключайте кухонные устройства.

Во время украшения елки:

устанавливайте елку на устойчивой основе, подальше от обогревателей, каминов и путей эвакуации;

надежно фиксируйте ее, чтобы избежать опрокидывания;

используйте только сертифицированные гирлянды заводского производства;

в случае искрения, нагрева или запаха плавленой изоляции немедленно выключайте гирлянду;

не используйте свечи, бенгальские огни и легковоспламеняющиеся украшения;

не украшайте елку материалами, которые легко воспламеняются;

регулярно увлажняйте живую елку, чтобы она не пересыхала.

Во время прогулок на улице:

одевайтесь тепло - шапка, шарф, перчатки, обувь с рельефной подошвой;

берите с собой горячие напитки, чтобы избежать переохлаждения;

не выходите на замерзшие водоемы без уверенности в прочности льда.

Важно помнить:

использование и распространение салютов, фейерверков и петард запрещено законом в условиях военного положения;

обязательно объясните эти правила детям и не оставляйте их без присмотра.

Будьте внимательны:

имейте наготове огнетушитель;

проверьте доступ к экстренным выходам;

всегда реагируйте на сигналы воздушной тревоги;

в случае опасности звоните по телефонам 101, 102 или 112.

В случае возникновения пожара спасатели призывают немедленно звонить по номеру 101.