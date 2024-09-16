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Як Туреччина допомагає в питанні звільнення полонених: відповідь посла

Понеділок 16 вересня 2024 11:04
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Як Туреччина допомагає в питанні звільнення полонених: відповідь посла Фото: Василь Боднар, посол України в Туреччині (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін, Роман Кот

Туреччина й надалі залишається активним посередником у питанні звільнення військовополонених чи заручників. Анкара діє через свого омбудсмена Шерефа Малкоча.

Про це в інтервʼю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

Як розповів Боднар, в Міністерстві закордонних справ (МЗС) Туреччини створено департамент з питань медіації в питанні повномасштабної війни в Україні.

Зокрема існує кількарівневий діалог щодо звільнення полонених й заручників. Ключовим є переговори між президентом України Володимиром Зеленським та лідером Туреччини Реджепом Ердоганом, а також очільників Офісу президента, Міністерства оборони України й МЗС з їх турецькими колегами.

Також свою роль відіграє призначення головою українського МЗС Андрія Сибіги, який з 2016 по 2021-й був послом України в Туреччині.

"Міністр прекрасно розуміє пріоритети стратегічного партнерства між Україною та Туреччиною, реалії турецької політики та важливість подальшого поглиблення нашої взаємодії", - додав Боднар.

В питанні військовополонених Туреччина діє й на рівні омбудсмена. Як приклад, наприкінці березня Україну відвідав Малкович. Він зустрівся з родинами наших військовополонених, і відвідував місця утримання російських військовополонених.

"У липні Туреччину відвідували члени родин оборонців Азовсталі, які також зустрічалися з паном Малкочем. Він перебуває в діалозі з російською стороною, під час якого узгоджуються терміни й умови його поїздки до Росії для відвідання наших військовополонених та розв'язання питань їх повернення додому", - пояснив посол.

Повернення військовополонених додому

Від початку повномасштабної війни Україна та Росії регулярно проводять обміни військовополоненими та заручниками. Станом на сьогодні відбулось вже 57 обмінів, що дозволило повернути додому 3672 українців

Останній обмін відбувся 14 вересня. Тоді ж Україна повернула ще 103 українців.

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