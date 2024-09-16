Как Турция помогает в вопросе освобождения пленных: ответ посла

Турция и в дальнейшем остается активным посредником в вопросе освобождения военнопленных или заложников. Анкара действует через своего омбудсмена Шерефа Малкоча.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднарь.

Как рассказал Боднар, в Министерстве иностранных дел (МИД) Турции создан департамент по вопросам медиации в вопросе полномасштабной войны в Украине.

В частности существует многоуровневый диалог по освобождению пленных и заложников. Ключевым являются переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером Турции Реджепом Эрдоганом, а также руководителей Офиса президента, Министерства обороны Украины и МИД с их турецкими коллегами.

Также свою роль играет назначение главой украинского МИД Андрея Сибиги, который с 2016 по 2021-й был послом Украины в Турции.

"Министр прекрасно понимает приоритеты стратегического партнерства между Украиной и Турцией, реалии турецкой политики и важность дальнейшего углубления нашего взаимодействия", - добавил Боднар.

В вопросе военнопленных Турция действует и на уровне омбудсмена. В качестве примера, в конце марта Украину посетил Малкович. Он встретился с семьями наших военнопленных, и посещал места содержания российских военнопленных.

"В июле Турцию посещали члены семей защитников Азовстали, которые также встречались с господином Малкочем. Он находится в диалоге с российской стороной, в ходе которого согласовываются сроки и условия его поездки в Россию для посещения наших военнопленных и решения вопросов их возвращения домой", - пояснил посол.

Возвращение военнопленных домой

С начала полномасштабной войны Украина и Россия регулярно проводят обмены военнопленными и заложниками. На сегодня состоялось уже 57 обменов, что позволило вернуть домой 3672 украинцев

Последний обмен прошел 14 сентября. Тогда же Украина вернула еще 103 украинца.