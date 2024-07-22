Як Трамп ставиться до України та Зеленського і чи має у нього план миру: що говорять у владі

Зокрема, як розповідають співрозмовники видання у владі, Україна як держава викликає у колишнього американського президента доволі негативні асоціації - зокрема, через історію з імпічментом від 2019 року.

Але водночас, підкреслюють джерела РБК-Україна, особисто до Зеленського Трамп ставиться шанобливо - через те, як український президент проявив себе під час повномасштабної війни: не покинув свою країну і продовжує наполегливо просувати її інтереси за кордоном.

При цьому навіть після телефонної розмови між Зеленським і Трампом не стало зрозуміліше, як саме потенційний майбутній президент США збирається "закінчувати війну за 24 години" - вочевидь, конкретного плану в нього так і немає. При цьому сама ця розмова є частиною ширшої кампанії української влади з налагодження зв'язків із Трампом і його оточенням.

"У підсумку все зведеться до особистих стосунків Зеленського і Трампа", - резюмував у розмові з РБК-Україна співрозмовник в українській владі.