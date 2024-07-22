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Як Трамп ставиться до України та Зеленського і чи має у нього план миру: що говорять у владі

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Валерія Поліщук

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп має двоїсте ставлення до України та її президента Володимира Зеленського. А чіткого плану, "як закінчити війну" у нього немає.

Зокрема, як розповідають співрозмовники видання у владі, Україна як держава викликає у колишнього американського президента доволі негативні асоціації - зокрема, через історію з імпічментом від 2019 року. 

Але водночас, підкреслюють джерела РБК-Україна, особисто до Зеленського Трамп ставиться шанобливо - через те, як український президент проявив себе під час повномасштабної війни: не покинув свою країну і продовжує наполегливо просувати її інтереси за кордоном. 

При цьому навіть після телефонної розмови між Зеленським і Трампом не стало зрозуміліше, як саме потенційний майбутній президент США збирається "закінчувати війну за 24 години" - вочевидь, конкретного плану в нього так і немає. При цьому сама ця розмова є частиною ширшої кампанії української влади з налагодження зв'язків із Трампом і його оточенням.  

"У підсумку все зведеться до особистих стосунків Зеленського і Трампа", - резюмував у розмові з РБК-Україна співрозмовник в українській владі. 

Мирний план Трампа

Дональд Трамп неодноразово заявляв про свої наміри завершити війну в Україні до свого можливого повернення до Білого дому. Його радники вже представили план щодо припинення конфлікту. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також поділився своїм баченням "мирного плану" Трампа.

Крім цього, Трамп заявляв, що може припинити будь-яку війну телефонним дзвінком протягом 24 годин.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили можливість майбутньої зустрічі.

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