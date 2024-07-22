Как Трамп относится к Украине и Зеленскому и есть ли у него план мира: что говорят во власти

В частности, как рассказывают собеседники издания во власти, Украина как государство вызывает у бывшего американского президента довольно негативные ассоциации - в том числе, из-за истории с импичментом от 2019 года.

Но одновременно, подчеркивают источники РБК-Украина, лично к Зеленскому Трамп относится уважительно – из-за того, как украинский президент проявил себя во время полномасштабной войны: не бросил свою страну и продолжает упорно продвигать ее интересы за рубежом.

При этом даже после телефонного разговора между Зеленским и Трампом не стало понятнее, как именно потенциальный будущий президент США собирается "заканчивать войну за 24 часа" - очевидно, конкретного плана у него так и нет. При этом сам этот разговор является частью большее широкой кампании украинской власти по налаживанию связей с Трампом и его окружением.

"В итоге все сведется к личным отношениям Зеленского и Трампа", - резюмировал в разговоре с РБК-Украина собеседник в украинской власти.