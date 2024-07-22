RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как Трамп относится к Украине и Зеленскому и есть ли у него план мира: что говорят во власти

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Милан Лелич, Валерия Полищук

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп имеет двойственное отношение к Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому. А четкого плана, "как закончить войну" у него нет.

В частности, как рассказывают собеседники издания во власти, Украина как государство вызывает у бывшего американского президента довольно негативные ассоциации - в том числе, из-за истории с импичментом от 2019 года. 

Но одновременно, подчеркивают источники РБК-Украина, лично к Зеленскому Трамп относится уважительно – из-за того, как украинский президент проявил себя во время полномасштабной войны: не бросил свою страну и продолжает упорно продвигать ее интересы за рубежом. 

При этом даже после телефонного разговора между Зеленским и Трампом не стало понятнее, как именно потенциальный будущий президент США собирается "заканчивать войну за 24 часа" - очевидно, конкретного плана у него так и нет. При этом сам этот разговор является частью большее широкой кампании украинской власти по налаживанию связей с Трампом и его окружением.  

"В итоге все сведется к личным отношениям Зеленского и Трампа", - резюмировал в разговоре с РБК-Украина собеседник в украинской власти. 

Мирный план Трампа

Дональд Трамп неоднократно заявлял о своих намерениях завершить войну в Украине до своего возможного возвращения в Белый дом. Его советники уже представили план по прекращению конфликта. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поделился своим видением "мирного плана" Трампа.

Помимо этого Трамп заявлял, что может прекратить любую войну телефонным звонком в течение 24 часов.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили возможность будущей встречи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеВладимир ЗеленскийДональд ТрампСоединенные Штаты Америки