Як торгова війна Трампа може врятувати Україну: роз'яснення експерта

"Є інший дуже серйозний інструмент тиску на Росію - це митна війна Трампа. В силу обставин вона нас рятує", - вважає Клочок.



Він нагадав, що рішення Трампа про введення додаткових тарифів уже послаблює Китай, спричиняє переорієнтацію ринків, суттєве падіння цін на нафту, економічну рецесію в Росії.

"Це все фактори того, що суттєво тисне сьогодні на Кремль для того, щоб вони ухвалювали рішення", - додав експерт.

Він також звернув увагу, що зупинити війну в один момент - нереально. Прикладом може послужити завершення Другої світової.

"Згадаймо, як закінчувалася Друга світова закінчилася у вересні. Капітуляцію Німеччина підписала ще 8 травня 1945 року, а Друга світова війна закінчилася у вересні. Тому дійсно тривалість процесів присутня. І тут не буде одномоментно", - зазначив Клочок.