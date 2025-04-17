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Как торговая война Трампа может спасти Украину: разъяснение эксперта

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Тарифы президента США Дональда Трампа стали серьезным инструментом давления на Россию. Они "спасают" Украину.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель Благотворительного фонда "Нова дорога" Валерий Клочок.

"Есть другой очень серьезный инструмент давления на Россию - это пошлинная война Трампа. В силу обстоятельств она нас спасает", - считает Клочок.
 

Он напомнил, что решение Трампа о вводе дополнительных тарифов уже ослабляет Китай, вызывает переориентацию рынков, существенное падение цен на нефть, экономическую рецессию в России. 

"Это все факторы того, что существенно давит сегодня на Кремль для того, чтобы они принимали решения", - добавил эксперт. 

Он также обратил внимание, что остановить войну в один момент - нереально. Примером может послужить завершение Второй мировой. 

"Вспомним, как кончалась Вторая мировая закончилась в сентябре. Капитуляцию Германия подписала еще 8 мая 1945, а Вторая мировая война закончилась в сентябре. Поэтому действительно продолжительность процессов присутствует. И здесь не будет одномоментно", - отметил Клочок. 

Тарифы Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно ввел дополнительные тарифы против более чем 180 стран.

Больше всего "досталось" Китаю, который активно отвечал на такие меры США. Из-за этого Вашингтон ввел 145% тарифы на импорт китайских товаров.

Такая торговая война между двумя странами вызвала резкое падение цен на нефть.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампТарифыВойна в Украине