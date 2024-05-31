Як та якою американською зброєю Україна битиме по РФ: думка експерта

Селезньов зауважив, що він чекає на удари української армії по об'єктах як мінімум на території Білгородської областей.

"Це справді дуже важливо. Починаючи від літаків, які запускають звідти КАБи, і закінчуючи ракетними комплексами типу "Іскандер-К", "Іскандер-М", пусковими установками С-300/С-400. Ми маємо знищувати ворожі цілі, бо це законно", - наголосив він.

Ба більше, за його словами, тепер, якщо українська розвідка чітко знає, де саме зосереджені жива сила та техніка, є право в рамках превентивних заходів вдарити американською зброєю.

"Аж надто зухвало окупанти поводяться за кілька кілометрів від кордону, при цьому постійно працюють артилерія, міномети, ракети й КАБи", - додав він.

Яку зброю можна використати

За його словами, даним рішенням США відкривається можливість застосування широкого спектра озброєнь. Наприклад:

з РСЗВ HIMARS - по живій силі, техніці та ракетних комплексах,

із ЗРК Patriot по повітряних цілях над Бєлгородською областю.

Що стосується ATACMS, то тут Мусієнко зауважив, що прямої заборони немає, однак є певні рекомендації, хоча й вони навряд затримаються на тривалий час.

"Сили оборони будуть бити ATACMS, особливо з касетною бойовою частиною, які на дальність 160 км і проти живої сили. А крім HIMARS є й інша артилерія, яка здатна дістати російські підрозділи за 10-15 км від кордону", - додав експерт.