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Як та якою американською зброєю Україна битиме по РФ: думка експерта

Фото: ATACMS (sill-www army mil)
Автор: Каріна Левицька, Данило Крамаренко

Після дозволу США бити по Росії їх зброєю, українські військові зможуть наносити удари щонайменше по Білгородській області.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зауважив, що він чекає на удари української армії по об'єктах як мінімум на території Білгородської областей.

"Це справді дуже важливо. Починаючи від літаків, які запускають звідти КАБи, і закінчуючи ракетними комплексами типу "Іскандер-К", "Іскандер-М", пусковими установками С-300/С-400. Ми маємо знищувати ворожі цілі, бо це законно", - наголосив він.

Ба більше, за його словами, тепер, якщо українська розвідка чітко знає, де саме зосереджені жива сила та техніка, є право в рамках превентивних заходів вдарити американською зброєю.

"Аж надто зухвало окупанти поводяться за кілька кілометрів від кордону, при цьому постійно працюють артилерія, міномети, ракети й КАБи", - додав він.

Яку зброю можна використати

За його словами, даним рішенням США відкривається можливість застосування широкого спектра озброєнь. Наприклад:

  • з РСЗВ HIMARS - по живій силі, техніці та ракетних комплексах,
  • із ЗРК Patriot по повітряних цілях над Бєлгородською областю.

Що стосується ATACMS, то тут Мусієнко зауважив, що прямої заборони немає, однак є певні рекомендації, хоча й вони навряд затримаються на тривалий час.

"Сили оборони будуть бити ATACMS, особливо з касетною бойовою частиною, які на дальність 160 км і проти живої сили. А крім HIMARS є й інша артилерія, яка здатна дістати російські підрозділи за 10-15 км від кордону", - додав експерт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчора, 30 травня, Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Однак в Офісі українського президента Володимира Зеленського вказали на важливий нюанс даного дозволу.

Детальніше про те, що значить дане рішення США для України, та які можливості відкриває для українських військових, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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