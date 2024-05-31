Как и каким американским оружием Украина будет бить по РФ: мнение эксперта

Селезнев отметил, что он ждет ударов украинской армии по объектам как минимум на территории Белгородской областей.

"Это действительно очень важно. Начиная от самолетов, которые запускают оттуда КАБы, и заканчивая ракетными комплексами типа "Искандер-К", "Искандер-М", пусковыми установками С-300/С-400. Мы должны уничтожать вражеские цели, потому что это законно", - подчеркнул он.

Более того, по его словам, теперь, если украинская разведка четко знает, где именно сосредоточены живая сила и техника, есть право в рамках превентивных мер ударить американским оружием.

"Уж слишком дерзко оккупанты ведут себя в нескольких километрах от границы, при этом постоянно работают артиллерия, минометы, ракеты и КАБы", - добавил он.

Какое оружие можно использовать

По его словам, данным решением США открывается возможность применения широкого спектра вооружений. К примеру:

с РСЗО HIMARS - по живой силе, технике и ракетным комплексам,

из ЗРК Patriot по воздушным целям над Белгородской областью.

Что касается ATACMS, то здесь Мусиенко заметил, что прямого запрета нет, однако есть определенные рекомендации, хотя и они вряд ли задержатся на длительное время.

"Силы обороны будут бить ATACMS, особенно с кассетной боевой частью, которые на дальность 160 км и против живой силы. А кроме HIMARS есть и другая артиллерия, которая способна достать российские подразделения в 10-15 км от границы", - добавил эксперт.